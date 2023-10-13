Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,4% на старте торгов

Фото: "Интерфакс"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись ростом рублевых цен blue chips вслед за подорожавшей нефтью (цена Brent поднялась к $87 за баррель) и на фоне умеренного ослабления рубля, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились из-за свежей макростатистики в США и Китае.

Лидируют в росте котировки "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 3188,39 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1028,77 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар подорожал на 18 копеек до 97,6 рубля.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+1,5%, до 7181 рубля - максимум с ноября 2021 года), расписки TCS Group (+1,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), акции "ММК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,3%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают в пятницу спокойных торгов на рынке акций, который по-прежнему остается посередине широкой боковой формации. По рублю техническая картина также остается без изменений: уровень 102 рубля/$1 может оказаться локальным максимумом, а на горизонте до конца года вероятен возврат в сторону 90-95 рублей/$1.

На американском рынке возможно увеличение волатильности, причем потенциал роста в индексах сохраняется, и пауза в их подъеме может оказаться недолгой, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне прошла информация, что власти РФ не будут раскрывать объем обязательной продажи валютной выручки и перечень подпадающих под него компаний. Оценить "справедливую" стоимость рубля без этих параметров невозможно.

Краткосрочно рубль имеет хорошие шансы укрепиться даже ниже 95 рублей/$1, однако в долгосрочном плане российская валюта по-прежнему выглядит слабой из-за больших расходов бюджета и огромной потребности в импорте. При этом вчерашнее укрепление рубля снижает вероятность повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании, но не уводит эту вероятность ближе к нулю, считает эксперт.

Российский рынок акций достойно пережил рост рубля: утренняя просадка в четверг в течение дня выкупалась, и к концу суток рынок вернулся на уровни вторника. Лучше рынка остаются акции "ЛУКОЙЛа", без наличия объективных на то причин. Что касается программы выкупа своих акций у недружественных нерезидентов, то пока есть сомнения, что в связи с плачевным положением рубля власти ее одобрят, полагает аналитик.

В пятницу ситуация располагает к продолжению подъема рынка акций широким фронтом: дорожает нефть и слабо дешевеет рубль. Однако ситуация на внутреннем валютном рынке может измениться в любую минуту, да и от активных покупок акций инвесторов будут сдерживать высокие геополитические риски вокруг Израиля, считает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,6% на данных об инфляции и корпоративных отчетах.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция указывает на, что Федрезерву, вероятнее всего, придется удерживать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время, полагают экономисты.

Также инвесторы оценивали обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.

При этом все члены руководства центробанка сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре не изменились относительно того же месяца прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление. Между тем аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 2,5% в годовом выражении. Падение наблюдалось уже двенадцатый месяц, однако темпы снижения замедлились до самого слабого уровня с марта. Эксперты предполагали, что индекс PPI опустится на 2,4%.

Объем китайского экспорта в сентябре снизился на 6,2% в годовом выражении - до $299,13 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 7,6%. В августе показатель упал на 8,8%.

Снижение китайского экспорта продолжается уже пять месяцев подряд, однако в сентябре его темпы были самыми слабыми за этот период. Это может свидетельствовать о постепенной стабилизации экономики КНР благодаря серии стимулов.

Потребительские цены во Франции в сентябре выросли на 5,7%, ожидался подъем на 5,6%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4% до $87,16 за баррель (+0,2% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,5%, до $84,16 за баррель (-0,7% в четверг).

С начала этой недели Brent подорожала на 2,4%, WTI - более чем на 1% в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.

Данные о резком росте запасов нефти в США и рекордных объемах добычи привели к снижению стоимости WTI в четверг. Однако геополитические риски, а также прогнозы роста глобального спроса на нефть продолжают оказывать поддержку рынку.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 10,18 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн. Добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), до рекордных 13,2 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 12 октября пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.