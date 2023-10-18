На "Мосбирже" доллар подешевел на 31 копейку, евро - на 92,25 копейки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - За торги среды на "Московской бирже" рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти и с учетом подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября.

К 19:00 доллар подешевел на 31 копейку, до 97,39 рубля, евро подешевел на 92,25 копейки, до 102,6 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 58,56 копейки, до 99,74 рубля. Юань подешевел на 3,4 копейки, до 13,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным мировым валютам по итогам торгов среды на фоне дорожащей нефти и с учетом начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжали внимательно следить за новостями относительно обязательной продажи валютной выручки с целью стабилизировать курс рубля, о введении которой было объявлено на прошлой неделе, однако в целом рынок уже отыграл данную тему.

Прогноз правительства относительно среднегодового курса в 90 рублей за доллар на 2024 год является "рабочим", основан на фундаментальных факторах, власти продолжают анализировать ситуацию, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Это прогноз, основанный на фундаментальных (факторах- ИФ)... Мы оцениваем прогноз как рабочий на данный момент. Это наш прогноз, на котором основан бюджет", - сказал он журналистам в Пекине, комментируя вопрос, реалистичен ли прогноз правительства в 90 рублей за доллар на следующий год. Заявление прозвучало во вторник вечером уже после завершения торгов в валютной секции "Московской биржи".

Министр отметил, что "есть прогноз, на нем основан бюджет", "через пару месяцев это приобретет силу закона". "Дальше, конечно, мы понимаем всю бюджетную конструкцию... Понимаем, что она надежная... Дальше вместе с Банком России, с министерством финансов продолжаем анализировать ситуацию, смотреть потоки капитала текущие. Идет постоянная работа", - сказал Решетников.

В понедельник Решетников уже отмечал, что Минэкономразвития продолжает считать, что в 2024-2026 годах может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар.

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 рубля/$1", - сказал министр, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля, в 2025 году - 91,1 рубля, в 2026 году - 92,3 рубля.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду укрепилась к доллару и более активно подорожала относительно евро, поддержку российской валюте могла оказывать дорожающая на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке нефть. "В среду ближайший фьючерс на Brent на бирже ICE обновил максимум со 2 октября, в моменте поднявшись до $93 за баррель, правда, к вечеру он частично растерял дневной рост. Опубликованные сегодня данные по ВВП КНР могли положительно сказаться на рисковых активах - экономика КНР в третьем квартале выросла на 4,9% г/г, ее фактические темпы роста оказались выше консенсус-прогнозов. Если говорить о предстоящих зарубежных событиях, то на четверг запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Нью-Йорке", - отмечает Беспалов.

"Предложение иностранной валюты все же постепенно увеличивается с приближением пика налоговых платежей, который приходится на конец следующей недели. Экспортеры наращивают продажи валюты для исполнения фискальных обязательств. Более долгосрочной поддержкой для рубля способно выступить длительное нахождение нефтяных цен на относительно высоких уровнях. Котировки еще в августе достигли максимальных с конца 2022 года значений и периодически переписывают многомесячные вершины. Со временем это лишь накапливает позитивный эффект для рубля в виде наращивания экспортной выручки. Данный процесс должен увеличить приток инвалюты на внутренний рынок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть прибавляют более 1,5% на торгах в среду.

Трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США, опубликованные министерством энергетики страны, а также ждут новых сигналов относительно ситуации на Ближнем Востоке, в том числе, с учетом визита в Израиль президента США Джо Байдена.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,5%, до $91,24 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 1,62%, до $88,07 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93 за баррель, WTI - до $89,88 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, упали на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тысяч баррелей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 19 октября на 2,66 копейки, до 97,3724 рубля, и увеличил курс евро на 15,32 копейки, до 102,9059 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в среду поднялся на 1,21 копейки по отношению ко вторнику и составил 97,3451 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, опустился, на 0,28 копейки и составил 97,3801 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 377,016 млн, из которых $371,229 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 005,787 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 18,75 копейки, до 102,8972 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился 9,28 копейки, до 102,8923 рубля. Объем торгов евро составил 451,192 млн евро, из которых 157,922 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 293,27 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 октября опустилась на 2 базисных пункта - до 13,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 3 базисных пункта - до 12,7% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 11,2% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,39% годовых.