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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Правительство РФ одобрило продление поставок нефти на НПЗ в западной части Китая

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение с КНР о расширении сотрудничества в сфере торговли нефтью от 22 марта 2013 года.

Согласно распоряжению правительства, опубликованному на портале правовой информации, действие пункта соглашения о поставках сырья из РФ для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая, которое заканчивается в 2024 году, планируется продлить еще на 10 лет.

Министерству энергетики РФ с участием министерства иностранных дел поручено провести переговоры с КНР и по достижении договоренности подписать протокол.

Как сообщалось, в июне 2013 года НК "Роснефть" и CNPC подписали долгосрочный контракт (до 2038 года) купли-продажи нефти с предоплатой и контракт на поставку нефти на заводы в Китае общим объемом 360 млн тонн на сумму $270 млрд. Приоритетным направлением экспорта в Китай является нефтепровод Сковородино-Мохэ мощностью 30 млн тонн. Целевые поставки НК по этой системе должны составлять до 15 млн тонн в год. Тогда же "Роснефть" заключила соглашение о поставках с 1 января 2014 года в целях снабжения нефтеперерабатывающих заводов западной части КНР 7-10 млн тонн сырья в год в течение 5-10 лет. В феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали новое соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада КНР.

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