"ДОМ.РФ" будет продвигать переход на низкоуглеродные виды топлива в зданиях

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" рассматривает возможность реализации климатических проектов в России и планирует продвигать использование низкоуглеродного топлива в зданиях, сообщает пресс-служба института развития.

Как заявила на Международном строительном чемпионате директор по устойчивому развитию "ДОМ.РФ" Марина Слуцкая, для реализации климатических проектов уже приняты первые методологии, которые подразумевают переход на энергоэффективные технологии и низкоуглеродные виды топлива в зданиях.

Доля выбросов парниковых газов в стройке и ЖКХ сегодня достигает 25% от всего объема выбросов в России. Принятые методологии позволяют структурировать климатические проекты для жилых, коммерческих и административных зданий. Для этого необходимо применение мер по сокращению выбросов парниковых газов: переход на низкоуглеродные виды топлива, внедрение интеллектуальных систем учета тепловой и электроэнергии, систем управления энергопотреблением здания, эффективного "теплового контура", систем освещения и отопления, уточнили в "ДОМ.РФ".

Институт развития уже рассмотрел некоторые возможности реализации климатических проектов. Сейчас идет работа над структурированием климатического проекта по переводу котельных с угля на газ на Сахалине. В числе других примеров - строительство и реконструкция коммунальных и инженерных сетей, дорог, перевод транспортных средств на более экологичное топливо. Одним из значимых препятствий для реализации климатического проекта в "ДОМ.РФ" считают высокую стоимость его оформления.

"Сокращение расходов на услуги органов по верификации и валидации поспособствует масштабированию таких проектов в России", - заключили в компании.