Аналитики ждут роста дивидендных выплат компаний РФ в 2024 году на 85%

Главным образом рост произойдет за счет возобновления выплат металлургами и увеличения прибылей экспортеров на фоне подешевевшего рубля, пишут эксперты.

Лидером останется нефтегазовый сектор с выплатами в размере 3 трлн рублей по сравнению с 1,7 трлн рублей в 2023 г. Бустером выступит не только валютный фактор, но и выплата "Газпромом" дивидендов по итогам 2023 года, тогда как дивиденды за 2022 год были выплачены внутри 2022 года как промежуточные. Потребительский сектор также сможет вернуться к выплатам в 2024 году на фоне редомициляции ключевых компаний (X5 Retail Group, "Русагро") и после переизбрания совета директоров "Магнита".

Учитывая акции в свободном обращении, в рынок попадет 1,6 трлн рублей, что на 700 млрд рублей больше, чем в 2023 году. При пересчете с соответствующими весами в индексе сумма составит 5,5% капитализации индекса МосБиржи.

Модельный портфель дивидендных акций ГПБ:

Бумага Вес Дивдоходность на 12 мес. ЛУКОЙЛ 22% 16% Газпром нефть 18% 12% Татнефть пр 18% 11% Транснефть 15% 13% Сбербанк 15% 13% МТС 12% 12% Ожидаемая дивдоходность портфеля на 12 мес. 13,1%

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" не попали в наш модельный портфель, несмотря на высокую ожидаемую доходность по итогам 2023 года, так как мы считаем, что существует высокая вероятность резкого падения дивидендов по итогам 2024 года", - отмечают аналитики.