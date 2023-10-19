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Аналитики ждут роста дивидендных выплат компаний РФ в 2024 году на 85%

Аналитики ждут роста дивидендных выплат компаний РФ в 2024 году на 85%
Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Суммарные дивидендные выплаты российских публичных компаний в 2024 году увеличатся на 85%, до 4,8 трлн рублей по сравнению с 2,6 трлн рублей в 2023 году. Такая оценка приводится в аналитическом материале Газпромбанка.

Главным образом рост произойдет за счет возобновления выплат металлургами и увеличения прибылей экспортеров на фоне подешевевшего рубля, пишут эксперты.

Лидером останется нефтегазовый сектор с выплатами в размере 3 трлн рублей по сравнению с 1,7 трлн рублей в 2023 г. Бустером выступит не только валютный фактор, но и выплата "Газпромом" дивидендов по итогам 2023 года, тогда как дивиденды за 2022 год были выплачены внутри 2022 года как промежуточные. Потребительский сектор также сможет вернуться к выплатам в 2024 году на фоне редомициляции ключевых компаний (X5 Retail Group, "Русагро") и после переизбрания совета директоров "Магнита".

Учитывая акции в свободном обращении, в рынок попадет 1,6 трлн рублей, что на 700 млрд рублей больше, чем в 2023 году. При пересчете с соответствующими весами в индексе сумма составит 5,5% капитализации индекса МосБиржи.

Модельный портфель дивидендных акций ГПБ:

Бумага Вес Дивдоходность на 12 мес.
ЛУКОЙЛ 22% 16%
Газпром нефть 18% 12%
Татнефть пр 18% 11%
Транснефть 15% 13%
Сбербанк 15% 13%
МТС 12% 12%
Ожидаемая дивдоходность портфеля на 12 мес. 13,1%

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" не попали в наш модельный портфель, несмотря на высокую ожидаемую доходность по итогам 2023 года, так как мы считаем, что существует высокая вероятность резкого падения дивидендов по итогам 2024 года", - отмечают аналитики.

X5 Retail Group Газпром Газпромбанк Магнит Сургутнефтегаз
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