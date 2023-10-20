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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Денежная база в РФ выросла с 6 по 13 октября на 64,5 млрд рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 13 октября составил 18 640,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 6 октября денежная база в России равнялась 18 576,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,35%, или на 64,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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