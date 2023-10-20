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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Курс доллара впервые с 25 сентября опустился ниже 96 руб.

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань ускорили падение на Московской бирже в ходе утренних торгов в пятницу. Доллар опустился ниже 96 руб. впервые с 25 сентября, евро торгуется по направлению к 101 руб.

Курс доллара США составил 95,93 руб./$1 в 11:14 МСК, что на 1,12 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,46 руб./EUR1, подешевев на 1,35 рубля. Евро торгуется ниже 96 руб. впервые с 28 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,22 рубля - до 98,42 руб. Курс китайского юаня упал на 16,8 копейки - до 13,06 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется с учетом подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжают внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации его курса и, кроме того, переходят в режим ожидания заседания Банка России, на котором вероятно продолжение повышения ключевой ставки.

доллар Московская биржа
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