Комитет Госдумы не исключает возможность открытия ИИС через финансовые платформы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, по которому оператор финансовой платформы становится налоговым агентом по ряду операций, сейчас эти функции выполняет депозитарий. По мнению комитета, это даст возможность открывать ИИС через финансовые платформы.

"Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс позволят повысить технологичность налогового администрирования в отношении ценных бумаг, размещаемых через финансовые платформы, а также создадут условия для распространения на финансовые платформы механизма индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)", - говорится в пояснительных материалах к законопроекту, с которым ознакомился "Интерфакс".

Подготовленные поправки вносят изменение в ст. 219.1 НК, которая регулирует порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов. Предлагается дополнить статью пунктом о том, что при закрытии ИИС с использованием финансовой платформы сведения для предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке могут быть предоставлены регистратором финансовых транзакций по соглашению между оператором финансовой платформы и регистратором финансовых транзакций.

Кроме того, оператор финансовой платформы становится налоговым агентом в отношении операций с ценными бумагами при использовании финансовой платформы.

Сейчас ИИС может быть открыт только у брокерской организации или управляющего. Поправки, которые позволят напрямую открывать ИИС в рамках финансовых платформ, пока не подготовлены, нет упоминания об этой возможности и во внесённом на этом неделе законопроекте о реформе ИИС.

В реестр ЦБ на 20 октября включены 11 финансовых платформ. Через платформы можно заключить договоры банковского вклада (депозита), приобрести государственные и корпоративные облигации, осуществить операции с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), приобрести страховые полисы ОСАГО, оформить потребительские кредиты. Минимальный размер собственных средств оператора финансовой платформы должен составлять 100 млн руб.