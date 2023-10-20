Цены на нефть прибавляют порядка 1% и завершают неделю ростом

Brent подорожала до $93,3 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют порядка 1% на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом в связи с опасениями разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

"Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС продолжает влиять на рынок, несмотря на минимальные прямые последствия для реальных объемов спроса и предложения", - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Брайан Свон, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени составила $93,32 за баррель, что на $0,94 (1,02%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,87 (0,97%), до $90,24 за баррель. Более активно торгуемые декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на $0,83 (0,94%) - до $89,2 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93,79 за баррель, ноябрьских контрактов на WTI - до $90,78 за баррель, декабрьских - до $89,85 за баррель.

С начала этой недели фьючерсы с ближайшей датой поставки как на Brent, так и на WTI, выросли в цене почти на 3%.

Несмотря на то, что на данный момент ближневосточный конфликт не меняет картину предложения на нефтяном рынке, "напряженная ситуация в регионе оправдывает премию за риск к стоимости нефти", говорит аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт.

"Этот фактор, вероятно, продолжит оказывать поддержку рынку, учитывая, что в данный момент он уже испытывает дефицит предложения", - отмечает Ламбрехт, подчеркивая также тот факт, что запасы нефти в США ниже среднего 5-летнего уровня для текущего времени года на 5%, тогда как еще в феврале они были на 10% выше.