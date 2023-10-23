"Лента" в III квартале нарастила выручку на 7,3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" по итогам третьего квартала увеличил выручку год к году на 7,3%, до 136 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Так, розничные продажи в отчетном периоде составили 132,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 6,1%.

Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 8% за счет роста трафика на 4,2% и среднего чека на 3,6%.

Чистая прибыль (до применения МСФО 16) в отчетном периоде составила 258 млн рублей против 1,285 млрд рублей годом ранее.

Валовая прибыль в III квартале увеличилась на 4,6%, до 27,7 млрд рублей, на фоне роста продаж, что было частично нивелировано снижением валовой маржи (сократилась до 20,4% с 20,9% в III квартале 2022 года). Снижение маржи, в свою очередь, обусловлено, усилением ценовых реакций на предложения конкурентов, распродажей избыточных товарных запасов и закрытием неэффективных магазинов малых форматов в отчетном периоде.

EBITDA сократилась на 6,7%, до 7 млрд рублей. Рентабельность по показателю снизилась до 5,2% против 6% в III квартале 2022 года в связи со снижением валовой маржи и увеличения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A) как процента от выручки (до 20,1% с 19,7%).

SG&A в III квартале увеличился на 9,5%, до 27,3 млрд рублей.

Гипермаркеты - основной формат "Ленты" - во отчетном периоде увеличили розничную выручку на 9,8%, до 111,9 млрд рублей. Выручка магазинов малых форматов ("у дома" и супермаркетов) сократилась на 1,7%, до 20,9 млрд рублей.

В III квартале "Лента" открыла четыре магазина малых форматов и один гипермаркет. Одновременно с этим компания закрыла 102 магазина малых форматов, закрытий гипермаркетов не было.

Онлайн-продажи "Ленты" выросли на 45% до 12,7 млрд рублей. В частности, продажи собственного сервиса компании "Лента Онлайн" (включает "Лента Онлайн", "Утконос" и Click & Collect) повысились на 13,8%, до 7,6 млрд рублей. Продажи через партнеров выросли в 2,4 раза, до 5,1 млрд рублей.

Капитальные затраты "Ленты" в III квартале сократились на 9,7%, до 1,7 млрд рублей, в связи с замедлением органического расширения сети.

Свободный денежный поток составил 10 млрд рублей против 7,1 млрд рублей в III квартале 2022 года. Рост показателя компания связывает с увеличением чистых денежных средств, полученных в операционной деятельности.

Общий долг "Ленты" на 30 сентября увеличился в 1,7 раза по сравнению с показателем на конец декабря 2022 года, до 140 млрд рублей. Чистый долг сократился на 5,2%, до 49,4 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,9х против 1,6х на конец декабря прошлого года.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер. На конец сентября под управлением компании был 261 гипермаркет и 415 торговых точек малых форматов.