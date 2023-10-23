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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил восходящий импульс минувшей недели, несмотря на ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $91 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3274,39 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1084,38 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 95,31 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "Яндекса" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

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