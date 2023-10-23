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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"Северсталь" в III квартале снизила выплавку стали на 9%

Производство стали за 9 месяцев 2023 года увеличилось на 5% - до 8,35 млн тонн

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" в III квартале снизила выплавку стали на 9% к предыдущему кварталу, до 2,7 млн тонн, на фоне плановых ремонтов, сообщила компания.

Консолидированные продажи металлопродукции остались на уровне II квартала, составив 2,7 млн тонн.

Продажи полуфабрикатов продолжили снижаться и составили 0,23 млн тонн (-18% кв/кв). Продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) сократились на 5% ко II кварталу, до 1,05 млн тонн, из-за снижения продаж горячекатаного проката, а также остановки стана 2000 для капитального ремонта.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 8%, до 1,42 млн тонн, в основном на фоне роста спроса на оцинкованный прокат, а также активизации спроса на трубы, в том числе нефтегазового сортамента. Доля такой продукции в общем объеме продаж выросла до 53% (+4 п.п. кв/кв).

Продажи железной руды третьим лицам упали на 65% кв/кв, до 0,23 млн тонн, на фоне роста поставок концентрата на ЧерМК и снижения производства железорудного сырья на "Олконе" вследствие увеличения вскрышных работ.

Производство стали за 9 месяцев 2023 года увеличилось на 5% - до 8,35 млн тонн. Продажи металлопродукции составили 8,16 млн тонн, оставшись без изменений год к году.

"Спрос на российском рынке показывает признаки восстановления после кризисного 2022 года. В целом в 2023 году мы ожидаем рост спроса на 6% г/г, до 45,8 млн тонн. Основными драйверами могут стать спрос со стороны строительной отрасли и машиностроения. Потребление стальной продукции в строительстве, по нашим оценкам, может вырасти на 7% г/г, до 35,9 млн тонн, за счет роста расходов бюджета и инвестиций, прежде всего в инфраструктурном строительстве, а также сохранения стабильного спроса в сегменте индивидуального домостроения. Рост спроса со стороны машиностроения может составить 13% г/г, достигнув 4,7 млн тонн, благодаря высокому спросу как на легковые авто, так и на грузовую, коммерческую и спецтехнику, а также локализации производства запчастей и комплектующих", - отметил глава "Северстали" Александр Шевелев.

Он добавил, что цены на стальную продукцию на российском рынке в III квартале оставались в целом стабильными, однако цены на арматуру выросли на 9% кв/кв и продолжили резко расти в октябре.

Основные показатели "Северстали" (тыс. тонн):

III кв. 2023г. II кв. 2023г. Изменение 9м. 2023г. 9м. 2022г. Изменение
Производство
Чугун 2 708 2 917 -7% 8 349 8 127 3%
Сталь 2 696 2 950 -9% 8 347 7 967 5%
Продажи
Стальная продукция, вкл.: 2 695 2 699 0% 8 160 8 123 0%
Полуфабрикаты 230 281 -18% 810 1 280 -37%
Коммерческая сталь 1 049 1 103 -5% 3 430 3 234 6%
ВДС продукция 1 416 1 316 8% 3 920 3 609 9%
Железная руда 227 651 -65% 1 247 1 856 -33%

Северсталь Александр Шевелев
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