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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Toyota скоро освоит массовый выпуск электромобильных аккумуляторов нового поколения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Японская Toyota близка к освоению технологии массового производства твердотельных аккумуляторов для электромобилей, сообщил газете Financial Times инженер компании.

"Если говорить о скорости сборки, осталось еще чуть-чуть. Нарастим объемы и посмотрим на качество", - ответил он на вопрос о готовности Toyota выпускать твердотельные аккумуляторы в таких же объемах, как традиционные литий-ионные.

Отраслевые эксперты давно отмечают потенциал твердотельных аккумуляторов к кардинальной трансформации индустрии, пишет газета. Такие аккумуляторы могут решить ряд проблем, в частности, связанных со временем зарядки, емкостью и рисками возгорания.

Toyota ожидает, что запас хода электромобилей с твердотельными аккумуляторами более чем вдвое превысит показатели ее нынешних моделей и достигнет 1,2 тысячи км, а время зарядки составит не более 10 минут.

Предполагается, что Toyota сможет наладить массовое производство твердотельных аккумуляторов к 2027 или 2028 году.

Toyota Япония
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