Американский Fortive купит германскую EA Elektro-Automatik за $1,45 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский промышленный конгломерат Fortive Corp. договорился о покупке германского поставщика решений для испытаний электронного оборудования EA Elektro-Automatik Holding за $1,45 млрд, говорится в пресс-релизе Fortive.

Fortive оплатит сделку имеющимися и привлеченными в долг денежными средствами. Ее закрытие запланировано на начало первого квартала 2024 года.

Предполагается, что влияние сделки на скорректированные валовую и операционную рентабельность американской компании в 2024 финансовом году будет положительным, на скорректированную прибыль на акцию - в диапазоне от нейтрального до умеренно положительного.