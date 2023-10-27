Центробанк опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 27 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 15 сентября (показатели приведены в скобках):
|2023г.
|2024г.
|2025г.
|2026г.
|Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель
|83 (60)
|80 (60)
|75 (55)
|70 (55)
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|7,0-7,5 (6,0-7,0)
|4,0-4,5 (4,0)
|4,0 (4,0)
|4,0 (4,0)
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|9,9 (9,6-9,7)
|12,5-14,5 (11,5-12,5)
|7,0-9,0 (7,0-8,0)
|6,0-7,0 (5,5-6,5)
|ВВП
|2,2-2,7 (1,5-2,5)
|0,5-1,5 (0,5-1,5)
|1,0-2,0 (1,0-2,0)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|1,0-2,0 (1,0-2,0)
|0,5-1,5 (0,5-2,0)
|1,0-2,0 (1,0-2,0)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|Денежная масса в национальном определении
|18-21 (18-22)
|8-13 (8-13)
|6-11 (6-11)
|6-11 (6-11)
|Требования банков к экономике
|17-20 (14-18)
|5-10 (7-12)
|8-13 (8-13)
|8-13 (8-13)
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2023г.
|2024г.
|2025г.
|2026г.
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|60 (45)
|75 (50)
|64 (44)
|54 (37)
|Торговый баланс
|122 (119)
|149 (130)
|146 (125)
|140 (123)
|Экспорт
|429 (427)
|441 (429)
|444 (426)
|450 (435)
|Импорт
|307 (308)
|292 (299)
|298 (301)
|310 (312)
|Баланс услуг
|-31 (-33)
|-31 (-31)
|-32 (-31)
|-33 (-33)
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-31 (-40)
|-43 (-49)
|-50 (-50)
|-53 (-53)
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|60 (45)
|75 (50)
|64 (44)
|54 (37)
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов)
|61 (51)
|61 (35)
|48 (38)
|38 (39)