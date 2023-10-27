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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Центробанк опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 27 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 15 сентября (показатели приведены в скобках):

2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель 83 (60) 80 (60) 75 (55) 70 (55)
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 7,0-7,5 (6,0-7,0) 4,0-4,5 (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0)
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 9,9 (9,6-9,7) 12,5-14,5 (11,5-12,5) 7,0-9,0 (7,0-8,0) 6,0-7,0 (5,5-6,5)
ВВП 2,2-2,7 (1,5-2,5) 0,5-1,5 (0,5-1,5) 1,0-2,0 (1,0-2,0) 1,5-2,5 (1,5-2,5)
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 1,0-2,0 (1,0-2,0) 0,5-1,5 (0,5-2,0) 1,0-2,0 (1,0-2,0) 1,5-2,5 (1,5-2,5)
Денежная масса в национальном определении 18-21 (18-22) 8-13 (8-13) 6-11 (6-11) 6-11 (6-11)
Требования банков к экономике 17-20 (14-18) 5-10 (7-12) 8-13 (8-13) 8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 60 (45) 75 (50) 64 (44) 54 (37)
Торговый баланс 122 (119) 149 (130) 146 (125) 140 (123)
Экспорт 429 (427) 441 (429) 444 (426) 450 (435)
Импорт 307 (308) 292 (299) 298 (301) 310 (312)
Баланс услуг -31 (-33) -31 (-31) -32 (-31) -33 (-33)
Баланс первичных и вторичных доходов -31 (-40) -43 (-49) -50 (-50) -53 (-53)
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 60 (45) 75 (50) 64 (44) 54 (37)
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов) 61 (51) 61 (35) 48 (38) 38 (39)

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