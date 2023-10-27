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Банк России ждет резкого замедления выдач кредитов в 2024 году

Банк России ждет резкого замедления выдач кредитов в 2024 году
Фото: Антон Тушин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу повысил прогноз по росту кредитования в РФ на 2023 год до 17-20%, при этом в базовом сценарии ожидает его замедления в 2024 году до 5-10% (вместо 7-12% ранее), следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 15 сентября, ЦБ прогнозировал, что в 2023 году темпы кредитования составят от 14% до 18%.

Согласно новому прогнозу ЦБ, рост ипотеки в 2023 году составит 24-27% (ранее 17-21%), корпоративное кредитование увеличится на 16-19% (ранее 14-18%). Прогноз по кредитованию физических лиц в 2023 году повышен до 20-23% с 15-19% ранее.

Прогноз по росту ипотечного кредитования в 2024 году был понижен до 7-12% с 9-14% ранее. Оценки по корпоративному и розничному кредитованию также стали сдержаннее: вместо 7-12% ожидается рост на 5-10%.

Прогнозы по росту кредитования в 2025 и 2026 годах оставлены без изменений, его увеличение ожидается на уровне 8-13%. Рост корпоративного кредитования может составить 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.

ЦБ среди значимых проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте отмечает сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост. В этом случае кредитование продолжит расти ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению будет снижаться. Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике, говорится в пресс-релизе по итогам совета директоров Банка России.

Инфляционные ожидания граждан в октябре снизились до 11,2% с 11,7% в сентябре, следует из данных опроса "инФОМ", опубликованных ЦБ во вторник.

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