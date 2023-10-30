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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Equinor заключила 5-летний контакт на поставку газа германской RWE

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor заключила контракт с германской генерирующей компанией RWE на поставку природного газа в эквиваленте 10-15 ТВт.ч, или около 1-1,5 млрд кубометров в год.

Как сообщает Equinor, соглашение будет действовать до конца 2028 года. Сумма сделки не разглашается.

"Германия и Норвегия являются энергетическими партнерами со времен самых первых экспортных поставок газа из Норвегии более 45 лет назад. Я рада, что мы продолжаем развивать это партнерство", - сказала старший вице-президент Equinor Хельге Хоган.

RWE Equinor Германия Норвегия Хельге Хоган
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