Х5 увеличил объем размещения бондов с привязкой к КС до 20 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Group) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-02 с не менее 10 млрд рублей до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ и ежемесячными. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 125 б.п. Финальный ориентир спреда к КС установлен в размере 110 б.п.

Сбор заявок прошел 30 октября c 11:00 до 15:00 мск.

Поручителем по выпуску выступает ООО "Корпоративный центр Икс 5".

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 2 ноября, принять участие в нем смогут только квалифицированные инвесторы.

Московская биржа 26 октября зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (номер 4-36241-R-003P-02E).

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 64 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находились 20 761 магазин "Пятёрочка", 955 супермаркетов "Перекрёсток", 1 071 "жёсткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".