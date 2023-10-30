Panasonic в I финполугодии нарастил чистую прибыль более чем в 2,5 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники, по итогам первого полугодия 2024 финансового года нарастил чистую прибыль более чем в 2,5 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября, составила 288,38 млрд иен ($1,94 млрд) по сравнению со 107,34 млрд иен за аналогичный период предыдущего финансового года. Показатель в расчете на акцию вырос до 123,51 иены с 45,97 иены.

Операционная прибыль повысилась до 192,84 млрд иен со 149,76 млрд иен годом ранее.

Выручка Panasonic за указанный период увеличилась на 1,4%, до 4,12 трлн иен.

Компания также сообщила, что выплатит промежуточные дивиденды в размере 17,5 иены на акцию, и ухудшила прогнозы основных показателей на текущий фингод, который завершится 31 марта. Теперь она ожидает годовую выручку на уровне 8,4 трлн иен, а не 8,5 трлн иен, операционную прибыль - 400 млрд иен вместо 430 млрд иен.

Panasonic объяснила пересмотр ожиданий главным образом изменениями в деловой конъюнктуре, включая ухудшение рыночных условий в сегменте промышленной продукции.

Котировки акций компании по итогам торгов в понедельник снизились на 2%, отчетность была опубликована после закрытия рынка.