Рубль уверенно вырос к основным валютам в единый день уплаты налогов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов и с учетом неожиданного решения повысить ключевую ставку сильнее прогнозов.

Курс доллара составил 92,86 руб. в 19:00, что на 1,27 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,64 руб., подешевев на 93 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,12 рубля, до 95,46 руб. Курс китайского юаня опустился на 16 копеек, до 12,64 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов понедельника на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%, принятого на заседании в пятницу, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.

Поддержку рублю оказали также необходимость обязательной продажи валютной выручки, введенной для ряда компаний в середине месяца, и налоговый период октября. Сегодня компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и квартальный НДД. По оценкам большинства аналитиков, объем октябрьских налогов существенно превышает уплаченные в сентябре.

"В понедельник рубль продолжил свой рост, начавшийся после объявления в пятницу решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 15%. Поддержку отечественной валюте также оказали начавшийся налоговый период у компаний-экспортеров, а также обязательная продажа валютной выручки. В целом, пока мы не наблюдаем фундаментальных причин к удешевлению доллара ниже 90 рублей и продолжаем придерживаться обозначенных ранее уровней: прогнозный коридор на конец года - 95-100 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"В понедельник рубль демонстрировал заметное укрепление, которое, впрочем, в основном можно было наблюдать в первой половине дня. Так, открылась пара "доллар-рубль" выше 94 руб. и в утренние часы поднималась выше 94,25 руб. Однако затем курс скорректировался ниже 94 руб., а в середине дня был близок к отметке 92,75 руб. В оставшиеся до конца рабочего дня часы доллар торговался в узком диапазоне чуть выше 93 руб. Укрепление рубля в первой половине дня происходило на фоне проведения основных налоговых платежей и повышения ключевой ставки ЦБ после пятничного решения", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам эксперта, в целом рубль продолжает расти на информационном фоне о мерах по обязательной продаже валютной выручки. "Однако примечательно, что в конце прошлой недели, несмотря на решение о повышении ставки и сохранение относительно жесткой риторики ЦБ, во второй половине дня в пятницу наблюдалось ослабление рубля. Мы связываем это с реакцией рынка на комментарии председателя Банка России о том, что регулятор по-прежнему рассматривает лишь временный характер административных мер по продаже валютной выручки. Кроме того, ЦБ отмечал, что пока было трудно объективно оценить вклад принятых мер в процесс октябрьского укрепления рубля. Сегодня регулятор представил Проект основных направлений развития финансового рынка на 2024 г. и период 2025-2026 гг., где вновь акцентировал внимание на временном характере обязательной продажи валютной выручки и необходимости отмены этих мер в будущем. Полагаем, что подобная риторика сдерживает потенциал дальнейшего укрепления рубля. При этом важным индикатором эффективности мер по обязательной продаже выручки станет динамика рубля в "неналоговом периоде" первой половины ноября", - говорит Кравченко.

Нефтяные котировки ускорили падение вечером в понедельник на ослаблении опасений расширения ближневосточного конфликта. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 2,93% - до $87,82 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 3,52% - до $82,5 за баррель.

В минувшую пятницу обе марки подорожали почти на 3%. В то же время по итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор. Вместе с тем тот факт, что Иран пока не втянут в конфликт, несколько успокаивает инвесторов.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 2 и составило 504 единицы. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 октября на 2,61 копейки, до 93,2435 руб. за доллар, и увеличил курс евро на 26,6 копейки, до 98,6164 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 1,89 копейки по отношению к пятнице и составил 93,2821 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, снизился на 7,35 копейки и составил 93,2514 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 638,19 млн, из которых $422,792 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 215,398 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 12,42 копейки, до 98,6576 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 22,06 копейки, до 98,6714 руб. Объем торгов евро составил EUR384,913 млн, из которых EUR79,124 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,789 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 октября понизилась на 1 базисный пункт - до 12,67% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 2 базисных пункта - до 12,9% годовых, на 3 месяца - повысилась на 15 базисных пунктов, до 11,85% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 9 базисных пунктов, до 9,78% годовых.