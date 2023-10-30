Финструктуры РФ за 9 месяцев выдали участникам госзакупок гарантии на 1,16 трлн руб.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - За девять месяцев текущего года банки, региональные гарантийные организации (РГО) и ВЭБ.РФ выдали участникам госзакупок 664 тыс. (582,7 тыс. годом ранее) независимых гарантий общим стоимостным объемом 1,16 трлн рублей (1,2 трлн рублей), говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Большая часть гарантий, 421,8 тыс. на 943 млрд рублей, получили участники госзакупок для обеспечения исполнения контракта. Годом ранее на эти цели было выдано 394,6 тыс. гарантий на 1 трлн рублей.

Еще 192 тыс. гарантий (142 тыс. годом ранее) на 177 млрд рублей (159 млрд рублей) предоставлено для обеспечения заявок на участие в закупках.

Для обеспечения гарантийных обязательств было выдано еще 49,3 тыс. гарантий на 37,4 млрд рублей (44,6 тыс. гарантий на 24 млрд рублей годом ранее).

По действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Кроме того, с января прошлого года независимые гарантии в рамках госзакупок могут выдавать ВЭБ.РФ и РГО.

Помимо этого, в рамках пилотного проекта по участию в 2022-2023 годах белорусских банков в системе гарантирования госзакупок независимые гарантии белорусским участникам госзакупок в РФ мог выдавать ряд банков этой страны. В сентябре белорусские банки получили доступ к системе госзакупок РФ на постоянной основе в соответствии с межправсоглашением России и Белоруссии о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок.

Кроме того, в июне правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок в рамках ЕАЭС и готово его подписать.

"В соглашении (в проекте документа - ИФ) определены требования к банкам, которые имеют право выдавать банковские гарантии для госзакупок, подходы по формированию перечня таких банков, а также ведению реестра банковских гарантий, - говорила весной текущего года помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина. - Формирование перечня банков и ведение реестра будет осуществляться в том случае, если это предусмотрено законодательством государства-заказчика".

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров называл проблему взаимного признания банковских гарантий в рамках госзакупок одним из основных препятствий для участия компаний из стран-членов ЕАЭС в закупках российских госзаказчиков.

В 2022 году российские банки выдали участникам госзакупок 894 тыс. банковских гарантий общим стоимостным объемом 1,79 трлн рублей. При этом для обеспечения исполнения контрактов было предоставлено 598 тыс. гарантий на 1,5 трлн рублей, для обеспечения заявок на участие в закупках - 216 тыс. гарантий на 218 млрд рублей, для обеспечения гарантийных обязательств - 78 тыс. гарантий на 53 млрд рублей.