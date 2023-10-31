Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань чуть прибавляют на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,9625 руб./$1 (+10,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 28,1 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,5 коп. - до 12,665 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена противоречивыми факторами: с одной стороны, с завершением налогового периода октября нацвалюта потеряла поддержку со стороны компаний-экспортеров, с другой - нефтяные котировки вернулись к росту, также на рубль положительно влияет неожиданное решение Банка России, повысившего в пятницу ключевую ставку до 15%, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.

Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, не оказывая решающего влияния на динамику рубля относительно основных валют.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,77 за баррель, что на 0,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,59 за баррель, что на 0,34% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе.

По мнению аналитиков, поддержку котировкам акций оказал тот факт, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.

Вместе с тем рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам заседания 31 октября - 1 ноября на уровне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры также полагают, что председатель Федрезерва Джером Пауэлл оставит открытой возможность еще одного повышения ставки до конца года.

Пауэлл, вероятно, даст понять, что возможность подъема ставки зависит "от данных по инфляции и рынку труда США, которые будут опубликованы в период с начала ноября до середины декабря", говорит главный экономист PNC Financial Group Гас Фоше, слова которого приводит MarketWatch.

Кроме того, Уолл-стрит оценивала новый указ президента США Джо Байдена, обязывающий разработчиков наиболее мощных систем искусственного интеллекта предоставлять властям информацию о результатах их проверки на безопасность.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,28%, китайский CSI300 снижается на 0,66%, гонконгский Hang Seng - на 1,84%, южнокорейский Kospi - на 1,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,33%.