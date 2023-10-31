Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 1,3% в рамках коррекции

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги вторника коррекцией из-за фиксации прибыли игроками в конце месяца на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и наметившегося отскока доллара вверх после завершения налоговых платежей и сокращения спроса на рублевую ликвидность.

Индекс МосБиржи локально падал ниже 3200 пунктов, но смог завершить день выше этой отметки благодаря ослаблению рубля; лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" и "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,8%, до 3200,97 пункта (днем индекс опускался ниже 3180 пунктов), индекс РТС снизился на 1,3%, до 1079,88 пункта; цены большинства blue chips на "Мосбирже" снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 дорожал на 51 копейку, до 93,37 рубля, утром курс падал в район 91,6 рубля/$1.

В октябре индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,2-7,2% на фоне снижения доллара на 4,6 рубля.

Подешевели во вторник акции "Татнефти" (-2,5%), "РусГидро" (-2,3%), "МТС" (-1,9%), "Магнита" (-1,8%), "Роснефти" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), Polymetal (-1,4%), расписки OZON (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Северстали" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), "ММК" (-0,8%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,1%).

Производство Polymetal в III квартале 2023 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 508 тысяч унций золотого эквивалента, сообщила компания. Polymetal может вернуться к дивидендам по итогам 2023 года, заявил в ходе телеконференции глава компании Виталий Несис.

Ранее Polymetal говорил, что выплата возможна уже к концу этого года. Однако, отметил Несис, решение по дивидендам будет зависеть от прогресса в продаже российских активов. В последний раз Polymetal платил дивиденды по итогам I полугодия 2021 года - $0,45 на акцию на общую сумму $213 млн.

"Русал" получил обращение от "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга с просьбой о созыве внеочередного собрания акционеров с целью выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года, говорится в сообщении "Русала". Совет директоров рассмотрит вопросы подготовки собрания, включая дивиденды, 10 ноября.

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в III квартале 2023 года сократился на 42% относительно показателя за тот же период прошлого года, до 13 млрд рублей, сообщила компания. По итогам 9 месяцев "Аэрофлот" получил 94,6 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 58,4 млрд рублей прибыли годом ранее.

Подорожали во вторник акции ВТБ (+0,8%), "Газпрома" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, снижение российского рынка акций во вторник носило фронтальный характер, умеренные потери понесли все секторы. Нефть Brent в конце месяца откатилась от ценового рубежа $90 за баррель, также на настрое покупателей негативно отразилось неожиданное повышение ставки Банка России до 15% годовых в минувшую пятницу.

Сообщения об атаке территории Израиля со стороны Йемена и приведение армии Саудовской Аравии в состояние повышенной готовности оказали давление на общий риск-аппетит. На фоне тревожных новостей и приближения итогов заседания ФРС инвесторы склонны занимать более осторожную позицию, считает эксперт.

Повышения процентных ставок от ФРС в этот раз не ожидается, но большое внимание будет приковано к риторике и прогнозам регулятора. До заседания выйдет важная статистика, в том числе изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за минувший месяц и количество открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре. "Краткосрочный сантимент на российском рынке может формироваться в зависимости от движений курса валют и цен на нефть. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 1 ноября - 3150-3275 пунктов", - считает Бахтин.

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко также полагает, что снижение рынка было спровоцировано эффектом переоценки пятничного повышения процентной ставки Банком России. Индекс МосБиржи опустился в район 3200 пунктов, однако остается в рамках восходящего среднесрочного тренда.

Ожидаемо слабо во вторник отчитался "Аэрофлот": компания за 9 месяцев показала убыток в 94,6 млрд рублей. На текущие результаты повлияли рост стоимости топлива, аэропортовых сборов и повышение лизинговых платежей.

Нефть Brent во вторник торговалась в районе $88 за баррель. Котировки локально снизились в преддверии итогов заседания ФРС и предстоящих важных макроданных. Тем не менее, палестино-израильский конфликт остается одним из возможных факторов резкого всплеска волатильности на нефтяном рынке.

На валютном рынке во вторник также отмечалась повышенная волатильность, что связано с завершением налогового периода, который в последнее время значительно поддержал рубль. Тем не менее, фундаментальные факторы остаются на стороне рубля. В частности, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, который на прошлой неделе в очередной раз поднял ставку на 2 п.п., отметил Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в конце месяца снизился из-за фиксации прибыли инвесторами по большинству эмитентов в условиях высоких процентных ставок и крепкого рубля.

Тем не менее, в октябре рынок показал рост по индексам МосБиржи и РТС, которые обновили максимумы с сентября текущего года и декабря 2022 года соответственно. Рубль завершил октябрь повышением за счет поддержки от вступления в силу норм обязательной продажи валютной выручки, а также налогового периода второй половины месяца. Кроме того, в конце октября Банк России повысил процентную ставку до 15% и не исключил еще одного ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Замглавы "Газпрома" во вторник отметил, что компания отмечает значительный рост потребления газа в России. По "Газпрому" при этом все еще нет определенности в отношении выплаты дивидендов за 2023 год, что может сделать эмитента одной из потенциально интересных дивидендных историй, полагает аналитик. Бумаги застройщиков находились под нисходящим давлением после очередного повышения процентной ставки ЦБ РФ в октябре, которое делает менее доступной ипотеку. Акции Polymetal снизились после обнародования операционных результатов за III квартал, а также сообщения о намерении не выплачивать дивиденды в текущем году. Дивиденды за 2023 год компания намерена обсудить уже в марте следующего года при публикации годовой отчетности.

Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единства в настроениях. Рынки ожидают итогов заседания ФРС и первых данных по рынку труда США за октябрь. У американских акций еще есть потенциал развития краткосрочного коррекционного роста, но для смены среднесрочных настроений потребуется изменение фундаментальных ожиданий и показателей. Индексы МосБиржи и РТС завершили последнюю сессию октября снижением. Высокие процентные ставки в России могут продолжить оказывать давление на акции и в ноябре, но все же инвесторы будут пытаться найти оптимистичные корпоративные истории, основанные на ожиданиях дивидендов, редомициляции или увеличения спроса на продукцию компаний, например, в металлургическом секторе, в случае успешности стимулирующих мер в Китае, полагает Кожухова.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поддержку акциям "Газпрома" во вторник оказали сообщения о том, что австрийская OMV закупила у корпорации вдвое больше газа, чем годом ранее. Кроме того, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума, что потребление газа в России растет в условиях стабильных температурных условий за счет роста объемов рынка.

Котировки акций "АЛРОСА" поддержали опубликованные аналитическим центром Sokolov данные о росте российского рынка ювелирных украшений на 13% г/г в денежном выражении и прогнозы, в соответствии с которыми по итогам года этот рынок увеличится на 12-15%. Бумаги "Русала" подрастают на новости Bloomberg о том, что сделки с российскими металлами остаются прибыльными и трейдеры находят пути обхода антироссийских санкций, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, наблюдавшееся в конце месяца укрепление рубля снизило интерес к акциям.

В случае закрепления доллара ниже уровня 92,5 рубля/$1, который некоторые эксперты считают сильной поддержкой, целью дальнейшего снижения может стать диапазон 85-90 рублей/$1. В пользу этого продолжают работать два основных фактора: обязательная продажа валюты экспортерами и ставка ЦБ на уровне 15% годовых. Пока эти факторы существуют, тенденция на укрепление российской валюты может сохраниться, что вряд ли будет способствовать росту рынка акций, считает аналитик.

Бумаги Polymetal подешевели из-за разочарования относительно отсутствия планов компании по промежуточным дивидендам. Глава компании Виталий Несис заявил, что Polymetаl может вернуться к вопросу выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Ранее на рынке рассчитывали, что после редомициляции в Казахстан компания сможет выплатить промежуточные дивиденды, отметил аналитик.

В Европе темпы роста цен замедлились до 2,9% в октябре с 4,3% в сентябре. Однако ВВП еврозоны снизился в III квартале на 0,1% ко второму кварталу и вырос всего на 0,1% в годовом выражении, что оказалось хуже прогнозов.

Нефть подорожала, хотя слабые данные из Китая, показавшие снижение производственной активности, сдерживают покупки. Тем не менее, рост связан со вновь растущей напряженностью в рамках палестино-израильского кризиса. Армия Саудовской Аравии приведена в повышенную боеготовность в связи с попытками йеменских хуситов добраться до сектора Газа. Также оставляет множество вопросов ситуация в Венесуэле: Верховный суд страны приостановил подсчет голосов на предварительных выборах кандидата в президенты от оппозиции. Ранее в октябре США заявляли о возможном смягчении санкционного режима, если Венесуэла проведет справедливые выборы, отмечает Кочетков.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,6%, FTSE теряет 0,1%), снижаются США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,01-0,3%).

Банк Японии принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних государственных облигаций по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Теперь регулятор будет считать верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбондов, говорится в заявлении японского центробанка.

Тем временем остальные параметры денежно-кредитной политики оставлены неизменными. Так, краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. В прошлом месяце индикатор превысил данную отметку впервые с марта.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены скорректировались вверх после падения накануне до минимумов за 3 недели. К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5%, до $87,88 за баррель (-3,4% в понедельник), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7%, до $82,87 за баррель (-3,8% накануне).

Снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль все еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Павловский автобус" (-6,1%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-5,8%), ПАО "РКК "Энергия" (-5,3%), "Ижстали" (-5,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (-4,8%), "префы" "ОМЗ" (-4,8%), акции "Саратовэнерго" (-4,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-4,8%), ПАО "НПО "Наука" (-4,8%), "Сахалинэнерго" (-4,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-4,7%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-3,7%) по РСБУ за девять месяцев 2023 года выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка составила 87,8 млрд рублей (+13,4%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-1,6%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль в размере 11,888 млрд рублей, что на 44,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Подорожали акции "Глобалтрак менеджмент" (+14,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,9%), "ИК Русс-Инвест" (+9,9%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+8,2% и +3,5% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+2,1%).

Выручка Fix Price (+0,9%) в III квартале выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла на 8% (до 14,2 млрд рублей), чистая прибыль возросла на 6,4% (до 7,4 млрд рублей).

При этом в квартальной отчетности ритейлера говорится, что Fix Price сохраняет приверженность возвращению к дивидендным выплатам. "Одним из приоритетов для нас остается вопрос дивидендов. Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов и сейчас активно прорабатывает возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ритейлера Дмитрия Кирсанова.

В сентябре 2022 года совет директоров компании приостановил действие дивидендной политики, отменив запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей. Решение было обусловлено внешними факторами, говорили тогда в компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,19 млрд рублей (из них 6,72 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,49 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,53 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").