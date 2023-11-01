Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась на 3,4%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в октябре 2023 года снизилась на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года и составила 103,3 млн тонн, сообщила компания.

В прошедшем месяце сохранился рост отправки по железной дороге зерна (+29,7% к октябрю 2022 г.), удобрений (+10,6%), металлургических грузов - кокса (+24,9%), чёрных металлов (+11,5%), а также промсырья (+20%).

В РЖД пояснили, что динамика погрузки в октябре была обусловлена ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, введенных правительством в связи с ситуацией на внутреннем рынке, снижением перевозок строительных грузов из-за завершения ряда крупных инфраструктурных проектов в центральной части страны, а также закрытием на внеплановый ремонт ряда предприятий-грузоотправителей.

Вместе с тем развернутые на сети масштабные работы по строительству и капремонту железнодорожной инфраструктуры, необходимые для ускорения достижения целевых параметров КПМИ (комплексный план модернизации инфраструктуры), не позволили компенсировать выпавшие объемы за счет привлечения других грузов.

"Во взаимодействии с грузоотправителями актуализируем грузовую базу и корреспонденции перевозок, предлагая использовать все доступные варианты. В ближайшее время прогнозируем возобновление положительной динамики по погрузке", - сообщила компания.

По итогам января-октября 2023 года погрузка на сети РЖД выросла на 0,2% до 1 млрд 30,1 млн тонн.

Так, за 10 месяцев текущего года выросла погрузка зерна до 26,4 млн тонн (+41,2% к январю-октябрю 2022 г.), кокса – до 9,6 млн тонн (+12,1%), удобрений – 52,7 млн тонн (+4,6%), лома черных металлов – 11,7 млн тонн (+3,3%), черных металлов – 56,9 млн тонн (+2,1%).

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Правительство ввело на полгода запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Квота на импорт агрохимикатов в Россию предложена в объеме 16 748 тонн

AB InBev Efes выступила против введения минимальной розничной цены на пиво

РСПП предложил отменить "курсовые" экспортные пошлины с 2024 года

"АвтоВАЗ" попросил власти компенсировать 100% затрат при поставках в дальнее зарубежье

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });