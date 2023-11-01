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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Производитель дорожно-строительной техники Wirtgen вышел из российского актива

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Производитель дорожно-строительной техники Wirtgen Group вышел из своего российского актива. По данным ЕГРЮЛ, 30 октября 100% долей в ООО "Виртген-Интернациональ-Сервис" (ВИС) перешли от германской Wirtgen International GmbH к ООО "Мирдортехника".

Владельцем "Мирдортехники" является Мирослав Янич, топ-менеджер российского подразделения Wirtgen. Янич - уроженец Югославии, согласно данным ЕГРЮЛ, он гражданин России.

Выручка ВИС, дистрибутора техники Wirtgen в России, в 2022 году резко упала - с 13,3 млрд до 5,43 млрд рублей.

С 2017 года Wirtgen входит в группу Deere & Co.

Wirtgen Мирдортехника
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