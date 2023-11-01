Российские авиакомпании к концу октября перевезли 89,4 млн человек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ перевезли на конец октября 89,4 млн человек, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

"89,353 млн, это на воскресенье, 29 октября", - сказал Чалик журналистам в среду.

За январь-октябрь 2022 года, по данным Росстата, было перевезено около 81 млн человек.

План пассажиропотока на ноябрь, по его словам - около 6,5-7 млн человек.

"Это в соответствии с теми планами, которые мы сделали еще в январе этого года", - уточнил Чалик. Годом ранее авиакомпаниями было перевезено 6,9 млн пассажиров, согласно данным Росстата.

Всего за 2023 год, по прогнозу, будет перевезено около 103 млн человек, напомнил замминистра.