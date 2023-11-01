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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Российские авиакомпании к концу октября перевезли 89,4 млн человек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ перевезли на конец октября 89,4 млн человек, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

"89,353 млн, это на воскресенье, 29 октября", - сказал Чалик журналистам в среду.

За январь-октябрь 2022 года, по данным Росстата, было перевезено около 81 млн человек.

План пассажиропотока на ноябрь, по его словам - около 6,5-7 млн человек.

"Это в соответствии с теми планами, которые мы сделали еще в январе этого года", - уточнил Чалик. Годом ранее авиакомпаниями было перевезено 6,9 млн пассажиров, согласно данным Росстата.

Всего за 2023 год, по прогнозу, будет перевезено около 103 млн человек, напомнил замминистра.

Игорь Чалик Минтранс РФ
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