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Aston Martin сократил доналоговый убыток в III квартале вдвое

Aston Martin сократил доналоговый убыток в III квартале вдвое
Фото: Martyn Lucy/Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda сократил доналоговый убыток в третьем квартале 2023 года почти вдвое благодаря повышению цен и спроса на автомобили.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее доналоговый убыток в июле-сентябре составил 117,6 млн фунтов стерлингов ($142,9 млн) по сравнению с убытком в 225,9 млн фунтов за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная EBITDA - один из ключевых показателей компании - вырос до 50,5 фунта с 21,2 фунта годом ранее.

Квартальная выручка Aston Martin повысилась на 15%, до 362,1 млн фунтов.

Оптовые продажи компании за три квартала 2023 года выросли на 8% по сравнению с тем же периодом годом ранее и достигли 4 398 автомобилей.

Aston Martin понизила годовой прогноз продаж до 6,7 тыс. автомобилей с 7 тыс. единиц. В компании объяснили это "небольшими задержками" в первоначальном наращивании производства автомобилей DB12, поставки которых начались в третьем квартале.

Акции Aston Martin теряют в цене 14% в ходе торгов в Лондоне в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 22%.

Aston Martin
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