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Yum! Brands увеличила чистую прибыль и выручку в III квартале

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. в третьем квартале 2023 года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $416 млн, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $331 млн, или $1,14 на акцию, за аналогичный период 2022 года.

Скорректированная прибыль повысилась до $1,44 на акцию с $1,09 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,27 на акцию.

Выручка выросла до $1,71 млрд с $1,64 млрд годом ранее.

Сопоставимые продажи Yum! без учета изменения курсов обмена валют в минувшем квартале увеличились на 6% вместо ожидавшегося роста на 4,6%.

В том числе реализация в сети ресторанов быстрого питания KFC повысилась на 6%, в ресторанах мексиканской кухни Taco Bell - на 8%, а сопоставимые продажи в сети пиццерий Pizza Hut - на 1%.

Общее число ресторанов всех брендов группы в июле-сентябре увеличилось на 1,13 тысячи.

С начала 2023 года капитализация Yum! снизилась на 5,6% (до $33,59 млрд), тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 9%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат около 54 тыс. ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.

Yum Brands США
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