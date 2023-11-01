Рынок акций РФ в среду подрос на бумагах экспортеров и финансовых компаний

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду подрос по индексам на фоне подорожавшей нефти (январская нефть Brent превысила $86 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике. Локомотивом роста выступили бумаги экспортеров и финансовых компаний, просели на фоне укрепления рубля акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3206,52 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1088,42 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на МосБирже оказалась смешанной в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 просел до 92,8 рубля (-0,6 рубля), утром курс поднимался до 93,78 руб./$1.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,2%), расписки TCS Group (+1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Московской биржи" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Яндекса" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), Polymetal (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы").

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2% и -1,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в начале нового месяца торговался преимущественно в слабо позитивном ключе. Для индекса МосБиржи ключевым рубежом выступила отметка 3200 пунктов, поддержку индикатору оказало восстановление нефтяных котировок.

Подъем акций сдерживался укреплением рубля на фоне переоценки валютного рынка после повышения в минувшую пятницу ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых. Внешние настроения можно охарактеризовать как выжидательные - инвесторы готовятся оценивать итоги заседания ФРС. Изменения процентных ставок не ожидается, в фокусе будут риторика и прогнозы регулятора. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 ноября - 3150-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, на рынке акций в течение дня наблюдалась смешанная динамика "фишек", однако большинство бумаг подросли по итогам дня, индекс МосБиржи закрепился выше 3200 пунктов.

Наибольшее влияние оказала подросшая нефть, что поддержало акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпром нефти". Также порадовал инвесторов финансовый сектор, проявивший устойчивость в последние дни, несмотря на волну распродаж. В сегменте горной добычи и металлургии в лидерах вновь оказались акции "Мечела" (+1% и +3,4% "префы"), причем объем торгов обыкновенными акциями компании превысил 4,1 млрд рублей. На данный момент разница в стоимости "префов" и "обычки" составляет более 8 рублей в пользу первых - это отражает ожидания инвесторов, что "Мечел" может в обозримом будущем вернуться к выплате дивидендов, отмечает аналитик.

"Индекс МосБиржи может попробовать продолжить восстановление, поддержкой снова может стать дорожающая нефть. Однако вероятнее ожидать возвращения "медвежьих" настроений в ближайшее время. Снижающиеся объемы торгов, даже во время роста рынка, говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать позиции. В данном случае сказывается повышение ставки ЦБ РФ и укрепление рубля. Актуальным для индекса МосБиржи является диапазон 3170-3240 пунктов", - считает Головинов.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рубль сменил утреннюю слабость на укрепление и вновь пробил отметку 93 руб./$1. Дорожающая нефть немного подбодрила акции нефтяных компаний, а акции застройщиков скорректировали резкое снижение последних дней.

HeadHunter, по словам Кочеткова, решил пойти по пути своих российских коллег и предложить иностранным держателям выкуп акций. Речь идет как об обыкновенных акциях, так и об ADS, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры. Объём выкупа может составить от 28,9% до 52,7% акций в зависимости от решения ВОСА 22 ноября. После выкупа бумаг HeadHunter проведет листинг на МосБирже. На этих новостях бумаги компании выросли на 2,3%.

Нефть дорожает на признаках эскалации палестино-израильского кризиса.

"В Израиле предпочитают не проводить точечные акции, а готовы уничтожать любую инфраструктуру, если есть подозрения на присутствие боевиков ХАМАС. Йеменские хуситы официально объявили войну Израилю в поддержку палестинцев из сектора Газа. Как известно, хуситов часто называют "прокси-войсками" Ирана. Духовный лидер Ирана аятолла Хомейни призвал исламские страны прекратить какой-либо экспорт нефти и нефтепродуктов, а также продовольствия в Израиль. Официальной реакции на подобное заявление пока нет, но вероятны какие-либо ограничения со стороны исламских стран в ответ на неизбирательный характер военных действий", - отмечает Кочетков.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, неопределенность относительно решения ФРС по ставке и итоговых заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла компенсировали корпоративные новости нескольких российских эмитентов. Дополнительными позитивными драйверами выступили укрепление рубля и динамика цен на нефть.

Лидерами роста после анонсированных на декабрь испытаний гражданского авиалайнера SSJ-200, полностью состоящего из российских компонентов, стали акции "Объединенной авиастроительной корпорации" (+6,5%). Нефть подорожала на фоне очередной эскалации противостояния на Ближнем Востоке. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 2 ноября - продолжение колебаний в диапазоне 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

Азиатские рынки акций

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), также после локальной просадки возобновила подъем Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,9%) и "плюсуют" США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,4-0,8%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 46,7 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали сохранения индекса на уровне 49 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 12 месяцев подряд. Такой длительный период спада последний раз был отмечен во времена Великой рецессии 2007-2009 гг.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены 1 ноября в 21:00 МСК. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года. Пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла начнется в 21:30.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в среду цены растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $86,22 за баррель (+1,4% и -1,5% накануне), декабрьская цена WTI - $82,14 за баррель (+1,4% и -1,6% во вторник). Срок обращения фьючерсов на Brent на декабрь истек с закрытием рынка накануне.

Трейдеры оценивают сигналы в отношении глобальных перспектив спроса на сырье, которые являются неоднозначными.

Так, данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованные накануне, показали рост потребления нефти и нефтепродуктов в стране в августе до максимума с 2019 года.

В то же время данные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, говорят о возобновившемся спаде промышленной активности. Кроме того, временно исполняющий обязанности главы BP Мюррей Окинклосс заявил инвесторам накануне, что предложение бензина и дизельного топлива на рынке превышает спрос.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 773 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,8 млн).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Арсагера" (+21,8%), ПАО "Яковлев" (+14,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+10,4%), "ИК Русс-Инвест" (+9,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+6,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+6,1%), ПАО "Наука-Связь" (+5,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,4%).

Рекрутинговый сервис HeadHunter (+2,3%, до 3832 рублей за АДР), чья корпоративная схема исторически была выстроена вокруг кипрского юрлица с листингом в Нью-Йорке, проводит масштабную реструктуризацию с выкупом и обменом акций, конечная цель которой - формирование новой холдинговой структуры в РФ.

МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в РФ, опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group, которые хранятся вне российской инфраструктуры, этих бумаг по 819,45 руб. за штуку (с учетом 10%-го "налога на выход"), а также предложило обмен на акции МКАО в соотношении 1:1. Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 млн 127 тыс. 144 акций кипрской Headhunter Group PLC., или 20% от общего количества выпущенных бумаг.

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (-6,4%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-4,8% и -4,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-3,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-3,5%), ПАО "Софтлайн" (-3%), банка "Кузнецкий" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,17 млрд рублей (из них 4,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,88 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,02 млрд рублей на акции "Газпрома").