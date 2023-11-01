Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Безработица в РФ в сентябре продолжала удерживаться на уровне 3%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Безработица в России в сентябре осталась на уровне 3,0%, достигнутом в июле и сохранявшемся в августе этого года, сообщил в среду Росстат.

Таким образом, безработица в РФ третий месяц удерживается на минимальном значении за период наблюдений показателя с 1991 года.

Ранее в июне уровень безработицы в РФ составлял 3,1%. До этого в мае показатель равнялся 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

В ноябре-декабре 2022 года безработица в РФ составляла 3,7%, в течение сентября-октября удерживалась на уровне 3,9%, в августе прошлого года - 3,8%, в мае-июле удерживалась на отметке 3,9%, в апреле - 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе 2022 года - 4,4%.

Общая численность безработных в России в сентябре 2023 года составила 2 млн 315 тыс. человек, что на 47 тыс. выше показателя августа 2023 года.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

РФ в октябре экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн т пшеницы

РФ в октябре экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн т пшеницы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });