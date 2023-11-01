Безработица в РФ в сентябре продолжала удерживаться на уровне 3%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Безработица в России в сентябре осталась на уровне 3,0%, достигнутом в июле и сохранявшемся в августе этого года, сообщил в среду Росстат.

Таким образом, безработица в РФ третий месяц удерживается на минимальном значении за период наблюдений показателя с 1991 года.

Ранее в июне уровень безработицы в РФ составлял 3,1%. До этого в мае показатель равнялся 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

В ноябре-декабре 2022 года безработица в РФ составляла 3,7%, в течение сентября-октября удерживалась на уровне 3,9%, в августе прошлого года - 3,8%, в мае-июле удерживалась на отметке 3,9%, в апреле - 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе 2022 года - 4,4%.

Общая численность безработных в России в сентябре 2023 года составила 2 млн 315 тыс. человек, что на 47 тыс. выше показателя августа 2023 года.