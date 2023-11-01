Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-августе выросла на 2,6%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-августе 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 417,2 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщил в среду Росстат.

При этом в августе этого года положительный сальдированный финрезультат компаний, по данным ведомства, вырос на 15,7% - до 2 трлн 847,7 млрд рублей с 2 трлн 460,8 млрд рублей в августе 2022 года.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых сократилась за восемь месяцев 2023 года на 5% по сравнению с январем-августом 2022 года и составила 4 трлн 408,5 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель вырос на 12,9% - до 3 трлн 267,4 млрд рублей. В сфере добычи угля прибыль упала почти вдвое (на 52,7%) - до 351,8 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-август 2023 года составила 6 трлн 685,8 млрд рублей, что на 8,8% ниже прошлогоднего показателя.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха сальдированная прибыль составила 1 трлн 182,3 млрд рублей и увеличилась в 1,8 раза.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль сократилась на 39,4% и оказалась на уровне 2 трлн 586,7 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-августа 2023 года составила 384,2 млрд рублей (снижение на 23,4%), в строительстве - 563,4 млрд рублей (рост в 2,2 раза), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 266,8 млрд рублей (рост на 6,5%).

Как сообщалось, сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) предприятий РФ в 2022 году составила 25 трлн 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше показателя 2021 года.