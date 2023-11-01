Предпринимательская уверенность в РФ в октябре немного повысилась в добыче

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем повысился на 0,1 процентного пункта и составил плюс 1,8% после 1,7% в сентябре, говорится в сообщении Росстата.

В обрабатывающем секторе индикатор не изменился, оставшись на уровне 4,6%.

С апреля этого года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора - делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

Незначительному росту предпринимательской уверенности в добыче способствовал рост доли оптимистов по оценке перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (с 10,1% до 12,6%), что нивелировало снижение оценки текущего спроса на продукцию (с минус 6,2% до минус 7,4%) и увеличение оценки запасов готовой продукции (с минус 1,2% до 0,0%).

Отсутствие колебаний оценок текущего спроса на продукцию, запасов готовой продукции и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев обеспечили стабильность индекса в обрабатывающих производствах на уровне предыдущего месяца.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 59%. В обрабатывающих производствах четвертый месяц подряд он сохраняется на уровне 61%.

Численность занятых в организациях оценивается респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 13,2%), так и в обрабатывающих производствах (минус 19,1%).

Оценка изменения прибыли в добывающем секторе выросла с 0,8% до 1,4%. В обрабатывающем производстве второй месяц подряд продолжает снижаться доля позитивных отзывов респондентов об изменении прибыли (с 1,1% до 0,1%).

В добыче полезных ископаемых снижается разрыв между числом респондентов, отметивших повышение цен на реализуемую продукцию, и респондентов, указавших на их снижение (с 15,7% до 14,1%). В обрабатывающих производствах ситуация противоположная: оценка изменения цены на реализуемую продукцию выросла на 0,3 п.п. и составила 11,8%. При оценке перспектив доминируют респонденты, которые ожидают роста цен через три месяца: в добыче полезных ископаемых на 6,0%, в обрабатывающих производствах - на 13,5%.

В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах произошел рост числа руководителей организаций, которые оценивают текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, над пессимистично настроенными (с 2,2% до 4,1% и с 9,5% до 10,5% соответственно). Число оптимистично смотрящих на перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шести месяцев в добывающем и в обрабатывающем секторах экономики снижается относительно числа респондентов, ожидающих ее ухудшения (с 8,4% до 7,7% и с 17,1% до 16,4 соответственно).

Росстат в сентябре 2023 года провел традиционное обследование деловой активности 4,7 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".