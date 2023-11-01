Росстат отметил рост зарплат в РФ в реальном выражении на 9,5% в августе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2023 года составил 9,5% в годовом выражении после повышения на 9,2% в июле, на 10,5% в июле, на 13,3% в мае, на 10,4% в апреле, на 2,7% в марте, на 2,0% в феврале и на 0,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за январь-август 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 7,5% в годовом сравнении.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в августе 2023 года составила 69 439 руб., увеличившись на 15,1% по сравнению с августом 2022 года.

Минэкономразвития прогнозирует (прогноз от сентября) рост реальных зарплат в 2023 году на уровне 6,2%, в 2024 году - 2,5%.