Lufthansa увеличила чистую прибыль на 47% в III квартале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG увеличила чистую прибыль почти в полтора раза в третьем квартале 2023 года и нарастила выручку на 8%. Чистая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, но выручка недотянула до прогнозов.

Как говорится в пресс-релизе перевозчика, чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,19 млрд евро по сравнению с 809 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 1,47 млрд евро по сравнению с 1,12 млрд.

Квартальная выручка выросла до 10,28 млрд евро с 9,54 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 1,04 млрд евро, скорректированную EBIT на уровне 1,43 млрд евро и выручку в 10,84 млрд евро.

Услугами Lufthansa воспользовались более 38 млн пассажиров в минувшем квартале по сравнению с порядка 33 млн человек в третьем квартале предыдущего года.

В 2023 году в целом авиаперевозчик ожидает "значительного" роста выручки и прогнозирует скорректированную EBIT в размере не менее 2,6 млрд евро.

Рыночная стоимость Lufthansa с начала текущего года снизилась на 15,4%, до 7,9 млрд евро, тогда как германский индекс DAX за этот период прибавил 7,2%.