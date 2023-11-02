Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Норвежский Центробанк ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,25%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Норвежский центробанк оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,25% годовых . Это решение совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с 2008 года.

Ставка с большой вероятностью будет повышена в декабре по причине по-прежнему высокой инфляции в Норвегии, однако сохранение ставки также возможно, сообщил регулятор.

"Руководство ЦБ получит больше информации о перспективах инфляции к следующему заседанию в декабре, и если наша уверенность в снижении базовой инфляции укрепится, ставка может быть оставлена на прежнем уровне", - отмечается в пресс-релизе.

Инфляция в Норвегии в сентябре составила 3,3%.

Курс норвежской кроны относительно доллара вырос на 0,4% к 12:49 по Москве, составив 11,1430 за $1. В паре с евро норвежская крона меняется слабо и торгуется на уровне 11,8287 кроны за евро.

Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });