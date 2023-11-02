Норвежский Центробанк ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,25%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Норвежский центробанк оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,25% годовых . Это решение совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с 2008 года.

Ставка с большой вероятностью будет повышена в декабре по причине по-прежнему высокой инфляции в Норвегии, однако сохранение ставки также возможно, сообщил регулятор.

"Руководство ЦБ получит больше информации о перспективах инфляции к следующему заседанию в декабре, и если наша уверенность в снижении базовой инфляции укрепится, ставка может быть оставлена на прежнем уровне", - отмечается в пресс-релизе.

Инфляция в Норвегии в сентябре составила 3,3%.

Курс норвежской кроны относительно доллара вырос на 0,4% к 12:49 по Москве, составив 11,1430 за $1. В паре с евро норвежская крона меняется слабо и торгуется на уровне 11,8287 кроны за евро.