Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Международные резервы РФ с 20 по 27 октября выросли на $2,3 млрд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 27 октября составили $575,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 20 октября международные резервы равнялись $573,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд взыскал в пользу государства акции кондитерской "Конти-Рус"

Продажи "АвтоВАЗа" в октябре выросли в 2,1 раза в годовом выражении

Продажи дизельного топлива на СПбМТСБ в октябре выросли на 12% к сентябрю

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });