Депутат Думы заявила, что химпроизводство для импортозамещения требует до 3 трлн руб. инвестиций

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Создание химических мощностей для ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям требует от 2,5 до 3 трлн рублей инвестиций до 2030 года, заявила депутат Государственной Думы Мария Василькова.

"По оценкам экспертов, для замещения импорта химической продукции, попавшей в санкционные списки, объем инвестиций в создание химических производств должен составить 1,1-1,3 трлн рублей, а для обеспечения темпов роста ВВП России по сценарию "ускоренной адаптации экономики к новым условиям", разработанным Минэкономразвития России, в создание новых мощностей необходимо инвестировать до 2,5-3 трлн рублей в период до 2030 года", - сказала она в ходе заседания экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле.

В релизе по итогам заседания отмечается, что объем государственной поддержки организациям химического комплекса в январе-июне 2023 года составил 10,41 млрд рублей. В 2022 году государство направило на эти цели 34,47 млрд рублей.