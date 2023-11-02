Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Депутат Думы заявила, что химпроизводство для импортозамещения требует до 3 трлн руб. инвестиций

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Создание химических мощностей для ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям требует от 2,5 до 3 трлн рублей инвестиций до 2030 года, заявила депутат Государственной Думы Мария Василькова.

"По оценкам экспертов, для замещения импорта химической продукции, попавшей в санкционные списки, объем инвестиций в создание химических производств должен составить 1,1-1,3 трлн рублей, а для обеспечения темпов роста ВВП России по сценарию "ускоренной адаптации экономики к новым условиям", разработанным Минэкономразвития России, в создание новых мощностей необходимо инвестировать до 2,5-3 трлн рублей в период до 2030 года", - сказала она в ходе заседания экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле.

В релизе по итогам заседания отмечается, что объем государственной поддержки организациям химического комплекса в январе-июне 2023 года составил 10,41 млрд рублей. В 2022 году государство направило на эти цели 34,47 млрд рублей.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Штаты ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Государство докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей

Государство докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей

Суд взыскал в пользу государства акции кондитерской "Конти-Рус"

Продажи "АвтоВАЗа" в октябре выросли в 2,1 раза в годовом выражении

Продажи дизельного топлива на СПбМТСБ в октябре выросли на 12% к сентябрю

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по МСФО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });