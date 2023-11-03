Рубль стабилен к доллару и юаню на фоне отсутствия заметных сигналов к движению

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не меняется в ожидании ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,2 руб./$1 (-15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,7 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,8 коп. - до 12,728 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нейтральное положение рубля обусловлено отсутствием заметных драйверов к движению: нацвалюта в основном отыграла новости об ужесточении денежно-кредитной политики Банка России, а также об обязанности продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенной для ряда крупнейших экспортеров в середине октября. Инвесторы оценивают дальнейшее возможное повышение ключевой ставки уже на декабрьском заседании регулятора.

Небольшую поддержку рублю оказывает внешний фон: нефтяные котировки немного подрастают, мировые рынки капитала также находятся в плюсе. При этом некоторое давление на рубль оказывает информация о введении новых антироссийских санкций. Накануне ближе к окончанию торгов стало известно, что США пополнили санкционные списки по РФ более чем 150 структурами (банки и коммерческие организации), а также 37 физическими лицами.

В пресс-релизе Минфина говорится, что новые санкции "направлены в отношении физлиц и структур, которые содействуют России на Украине, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран". Отмечается, что новые меры также нацелены против "внутренней промышленной базы России".

Помимо этого, отмечается, что санкции "направлены против перспективы российского производства энергии и получения соответствующих доходов, металлургического и горнодобывающего секторов, оборонных закупок, а также против тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,97 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,67 за баррель, что на 0,25% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы сильно выросли по итогам торгов в четверг, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и квартальные отчеты компаний.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 217 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный показатель за 7 недель, отмечает MarketWatch.

Поддержку котировкам акций оказало снижение доходности гособлигаций на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность 10-летних Treasuries в четверг опустилась на 12,2 базисного пункта (б.п.), до минимальных с 13 октября 4,668%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% по итогам завершившегося в среду заседания. При этом ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу подрастают. Китайский CSI300 растет на 0,86%, гонконгский Hang Seng - на 1,93%, южнокорейский Kospi - на 0,86%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,11%. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День культуры). Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть теряет, снижаясь на 0,09%.