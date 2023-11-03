Индекс PMI сферы услуг РФ в октябре снизился до 53,6 пункта

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2023 года составил 53,6 пункта, опустившись с сентябрьского значения в 55,4 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Октябрьские данные продлили текущую последовательность роста в секторе до девяти месяцев, пусть и самыми низкими темпами с февраля этого года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре составил 53,6 пункта по сравнению с 54,7 пункта в августе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в обзоре, солидный рост новых заказов был зафиксирован в прошлом месяце - этому способствовали приток новых клиентов и улучшение условий спроса. При этом темпы их роста замедлялись второй месяц подряд с августовских пиков.

Число новых экспортных заказов резко подскочило в начале четвертого квартала: более значительные темпы роста наблюдались лишь в 2014 году.

В то же время бремя издержек компаний возросло. Повышение заработных плат сотрудников и цен поставщиков привели к росту расходов. Темпы инфляции издержек были резче, чем в среднем по серии, хотя и замедлялись второй месяц подряд.

Отпускные цены продолжили расти значительными темпами, поскольку компании часто стремились переложить расходы на клиентов. Однако темпы инфляции отпускных цен стали самыми медленными с мая.

Ожидания компаний относительно перспектив сектора на ближайшие 12 месяцев улучшились на фоне устойчивого клиентского спроса. Степень оптимизма стала самой сильной с апреля 2019 года.

Высокая уверенность в хороших перспективах сферы услуг и ожидания увеличения нагрузки побудили компании и дальше нанимать работников.

Давление на мощности привело к росту объемов невыполненных работ в октябре (третий месяц подряд). Темпы их роста между тем оказались самыми скромными в этой последовательности, поскольку увеличение численности персонала помогло облегчить бремя незавершенных работ.