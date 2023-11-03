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Индия разместила дебютный выпуск 50-летних госбумаг на $1,2 млрд

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Индия разместила дебютный выпуск 50-летних гособлигаций на 100 млрд индийских рупий ($1,2 млрд), встретив высокий спрос со стороны инвесторов, пишет Financial Times.

Как говорится в сообщении Резервного банка Индии (RBI), бонды с погашением в 2073 году размещены под доходность в 7,46% годовых. Это ниже процентной ставки находящих в обращении 30-летних индийских госбумаг, которая составляет 7,48%.

Спрос на 50-летние бонды превысил предложение в четыре раза: RBI получил 216 заявок на покупку бумаг общим объемом 402 млрд рупий.

Индийский ЦБ планирует продать 50-летние гособлигации в общей сложности на 300 млрд рупий в период с октября по февраль.

RBI Индия
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