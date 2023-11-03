Рубль в пятницу заметно подрос к основным валютам перед длительными выходными

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль вырос к бивалютной корзине перед длительными выходными.

Курс доллара США составил 92,42 руб./$1 в 19:00, что на 92,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,95 руб./EUR1, подешевев на 37,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 65,75 копейки, до 95,36 руб. Курс китайского юаня опустился на 5,3 копейки, до 12,66 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным валютам по итогам торгов пятницы перед длительными выходными. В субботу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, в связи с этим 4, 5 и 6 ноября являются нерабочими днями. Московская биржа 6 ноября будет работать в обычном режиме за исключением торгов отдельными инструментами. Поддержку рублю продолжают оказывать дорогая нефть, повышение ключевой ставки Банка России, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем приобретений тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 583,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября составило 37,8 млрд руб.

Разница в динамике рубля в парах с долларом и евро обусловлена падением доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке. После обнародования в пятницу свежих данных с американского рынка труда инвесторы уверились в завершении цикла повышения ставки Федеральной резервной системой, что оказало давление на доллар. Данные показали, что рынок труда США ослабевает в результате ужесточения денежно-кредитной политики, а темпы повышения зарплат замедляются.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 150 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 180 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тыс., а не на 336 тыс., как было объявлено ранее.

Тем временем уровень безработицы в США в октябре составил 3,9% против 3,8% в сентябре, обновив максимум с января прошлого года. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в октябре выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца, до $34 в час. В годовом выражении повышение составило 4,1% и было минимальным с июня 2021 года. В сентябре первый показатель увеличился на 0,3%, а второй - на 4,3%.

Комментарии аналитиков

"Рубль сегодня вновь подобрался к 92,4 руб. за доллар - уровню, который рубль достигал дважды с начала августа. Его взятие может подтолкнуть рубль к усилению укрепления, так как часть спекулянтов могут определиться с выбором направления и начать открывать позиции в сторону его дальнейшего роста", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Перед выходными рубль демонстрировал укрепление. В утренние часы пара "доллар-рубль" поднималась выше уровня 93,6 руб., обновив максимум предыдущего дня. Однако в последующие часы преимущество оставалось на стороне рубля, и пара закрепилась ниже 93 руб., обновив минимум с начала ноября. После окончания налогового периода, сопровождавшегося крупными выплатами в бюджет, российской валюте пока удается сохранять занятые за последнее время позиции. Отметим, что поддержку рублю сейчас, вероятно, оказывают не столько фактические продажи валюты экспортерами, сколько информационный фон и риторика, связанные с принимаемыми в данном направлении мерами. Все вместе заметно ограничило аппетит покупателей зарубежной валюты на ближайшее время", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю резким снижением.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения. Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при этом сигналы ослабления экономической активности в США и Китае говорят о потенциальном ослаблении спроса на энергоносители.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное охлаждение рынка труда США в октябре, а также резкое замедление темпов роста активности в сфере услуг.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $86,24 за баррель, что на 0,7% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшились на 0,74% и составили $81,87 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подешевели более чем на 5%.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ноябре сократится более чем на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов, прогнозирует Минэнерго.

В сообщении ведомства подчеркивается, что РФ "в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка". "В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта - как нефти, так и нефтепродуктов", - отметили в Минэнерго.

Россия объявила, что в рамках усилий ОПЕК+ с сентября добровольно сокращает поставки на мировые рынки в объеме 300 тыс. б/с по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года. Эта мера продлится до конца года. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что речь идет как о снижении поставок нефти, так и нефтепродуктов.

Он заявлял также, что в ноябре "будет проведен анализ рынка с целью принятия решения о углубления сокращения либо увеличения производства нефти".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на период с 4 по 7 ноября на 13,79 копейки, до 93,0351 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,16 копейки, до 99,0111 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 22,5 копейки по отношению к четвергу и составил 92,9157 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 21,45 копейки и составил 92,9582 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 488,136 млн, из которых $464,131 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 024,005 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,5 копейки, до 98,913 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 3,38 копейки, до 99,0069 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR569,728 млн, из которых EUR116,926 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR452,802 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 октября опустилась на 12 базисных пунктов - до 14,31% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 5 базисных пунктов - до 13,16% годовых, на 3 месяца - повысилась на 7 базисных пунктов, до 12,12% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,93% годовых.