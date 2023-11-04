Минэнерго изучит идею уравнять повышение НДПИ для "Газпрома" и независимых производителей

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ совместно с другими ведомствами оценивает предложение "Роснефти" об уравнении повышения НДПИ для независимых производителей и "Газпрома", сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках форума "Россия".

"Обсуждаем этот вопрос со всеми участниками. Нужна консолидированная позиция. Мы, Минфин и все участники должны найти совместное решение", - сказал Шульгинов в ответ на вопрос о предложении Роснефти по уравнению НДПИ для Газпром и независимых производителей.