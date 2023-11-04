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Нефтепереработка в РФ по итогам 2023 года вырастет примерно на 2%

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Первичная переработка нефти по итогам текущего года вырастет примерно на 2%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках форума "Россия".

"Первичная переработка (нефти - ИФ) будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году", - сказал Шульгинов.

Как сообщалось, в 2022 году объем нефтепереработки в РФ снизился на 3%, до 272 млн т. Таким образом, по итогам текущего года Минэнерго ожидает роста данного показателя до почти 277,5 млн т.

Минэнерго Николай Шульгинов
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