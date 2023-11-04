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Мощности нефтепроводов к порту Приморск будут расширены на 10 млн тонн

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Расширение магистральных нефтепроводов в направлении порта Приморск будет осуществлено на 10 млн тонн, в направлении порта Новороссийск - на 15 млн тонн, сообщается в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, подготовленной к выступлению на марафоне общества "Знание" в рамках форума "Россия".

В ходе своего выступления Новак напомнил, что расширение пропускной способности магистральных нефтепроводов необходимо для диверсификации поставок из Европы в Азию.

"С учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей отраслью на сегодняшний день, происходит изменение транспортно-логистических цепочек и диверсификация поставок энергоресурсов на рынки. В основном - переход от европейских поставок, куда мы поставляли половину наших энергоресурсов, в Азию. Для этого нам необходимо развивать портовую инфраструктуру, развивать строительство новых нефтепроводов. Это ключевые задачи", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, ранее Новак утвердил план расширения российской нефтеэкспортной инфраструктуры до 2026 года. Увеличение мощностей магистральных нефтепроводов в направлении портов Приморск и Новороссийск планируется в 2025 году.

В августе в интервью газете "Коммерсант" глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что компания приступит к "ощутимому расширению" пропускной способности порта Приморск в 2024 году, порта Новороссийск - в 2025 году.

"Все графики и подрядчики есть, деньги выделены, так что я уверен, что мы с этой серьезной задачей справимся. Хотя нам предстоит расширение, например, более 500 км трубопроводов в направлении Новороссийска. То есть реконструкция существующих нефтепередаточных станций, строительство новых, модернизация старой линейной части и создание новых участков. Все это само по себе является крупным проектом стоимостью около 130 млрд руб. Примерно по этой же схеме будет расширен маршрут до Приморска и сам порт", - говорил Токарев в интервью "Коммерсанту".

В свою очередь, член совета директоров "Транснефти" Геннадий Шмаль отмечал, что монополия не планирует новых заимствований для увеличения мощности трубопроводной системы.

Новороссийск Приморск Николай Токарев Знание Александр Новак Геннадий Шмаль
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