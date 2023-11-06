Рынок акций США вырос в пятницу, недельный подъем Dow Jones был максимальным за год

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США.

Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 5,1% - максимально с октября 2022 года. Недельное повышение S&P 500 (+5,9%) и Nasdaq Composite (+6,6%) стало самым существенным с ноября 2022 года.

Как сообщило в пятницу министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. Темпы роста замедлились по сравнению с 297 тыс. в сентябре, а безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее.

Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

"Хорошая новость здесь в том, что охлаждение рынка труда, вероятно, будет удерживать Федрезерв от дальнейшего ужесточения политики", - отмечает главный инвестиционный директор Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан, слова которого приводит Market Watch.

"Одним из ключевых факторов, вызывавших опасения у ФРС, был перегрев экономики, а данные по рынку труда позволяют предположить, что эта проблема сошла на нет", - говорит эксперт.

Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.

Квартальные отчеты американских компаний, а также их прогнозы на будущее являются неоднородными.

Так, Apple Inc. зафиксировала снижение выручки по итогам четвертого квартала подряд, а ее прогноз на первый финквартал, который включает в себя рождественские праздники, оказался хуже ожиданий рынка. Акции Apple подешевели на 0,5% по итогам торгов в пятницу.

Тем временем финтех-компания Block Inc. обнародовала гораздо более оптимистичный, чем ожидал рынок, прогноз на 2024 год. Block ожидает скорректированную EBITDA в следующем году на уровне $2,4 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $1,94 млрд. Компания также объявила в пятницу о запуске программы обратного выкупа акций на $1 млрд. Ее бумаги подорожали на 10,7%.

Капитализация одного из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов Cardinal Health увеличилась на 6,9%. Скорректированная прибыль компании в первом финквартале превзошла ожидания рынка. Кроме того, Cardinal Health улучшила прогноз для этого показателя на весь фингод.

Акции Booking Holdings выросли в цене на 0,7%. Чистая прибыль Booking в минувшем квартале увеличилась в 1,5 раза, а показатели скорректированной прибыли и выручки оказались сильнее прогнозов. Компания, однако, предупредила о снижении числа бронирований в октябре в связи с эскалацией ближневосточного конфликта.

Бумаги Intel Corp. подорожали на 1,2% по итогам торгов в пятницу. Ранее стало известно, что ее главный исполнительный директор Пэт Гелсингер на прошлой неделе купил акции компании на $250 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 3 ноября вырос на 222,24 пункта (0,66%) и составил 34061,32 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 40,56 пункта (0,94%) - до 4358,34 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 184,09 пункта (1,38%) и составил 13478,28 пункта.