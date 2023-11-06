Рубль слегка укрепился к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и китайский юань слегка снизились на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного укрепился на фоне влияния позитивных внешних факторов, а также пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,3 руб./$1 (-12,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 73,51 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,645 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост курса нацвалюты, отмечаемый в начале торгов 6 ноября, является следствием влияния как в целом позитивной внешней конъюнктуры, так и предпринятых ранее российскими властями мер по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых на октябрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. При этом активность торгов на Московской бирже в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,23 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Декабрьский фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,5% - до $80,91 за баррель.

Саудовская Аравия в ноябре не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. При этом собеседник саудовского агентства отметил, что в декабре параметры ограничений будут пересмотрены, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства. Фактический уровень добычи нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.

По словам собеседника госагентства, эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках. Госагентство напоминает, что данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США. Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Как сообщило в пятницу министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. (консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 180 тыс.). Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тыс., а не на 336 тыс., как было объявлено ранее. При этом безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.

В свою очередь фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник уверенно подрастают. Китайский CSI300 растет на 1,34%, гонконгский Hang Seng - на 1,69%, южнокорейский Kospi - на 6,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 прибавляет 2,4%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,07%, что свидетельствует о сохранении позитивных настроений на американском фондовом рынке.