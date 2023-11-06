Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Рубль слегка укрепился к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и китайский юань слегка снизились на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного укрепился на фоне влияния позитивных внешних факторов, а также пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,3 руб./$1 (-12,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 73,51 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,645 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост курса нацвалюты, отмечаемый в начале торгов 6 ноября, является следствием влияния как в целом позитивной внешней конъюнктуры, так и предпринятых ранее российскими властями мер по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых на октябрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. При этом активность торгов на Московской бирже в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,23 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Декабрьский фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,5% - до $80,91 за баррель.

Саудовская Аравия в ноябре не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. При этом собеседник саудовского агентства отметил, что в декабре параметры ограничений будут пересмотрены, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства. Фактический уровень добычи нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.

По словам собеседника госагентства, эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках. Госагентство напоминает, что данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США. Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Как сообщило в пятницу министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. (консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 180 тыс.). Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тыс., а не на 336 тыс., как было объявлено ранее. При этом безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.

В свою очередь фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник уверенно подрастают. Китайский CSI300 растет на 1,34%, гонконгский Hang Seng - на 1,69%, южнокорейский Kospi - на 6,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 прибавляет 2,4%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,07%, что свидетельствует о сохранении позитивных настроений на американском фондовом рынке.

Московская биржа рубль доллар юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций США вырос в пятницу, недельный подъем Dow Jones был максимальным за год

Рынок акций США вырос в пятницу, недельный подъем Dow Jones был максимальным за год

РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.

РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.

Саудовская Аравия в ноябре не поменяет параметры добровольного сокращения добычи

Продавать на АЗС премиальное ДТ разрешат только при наличии базового

Продавать на АЗС премиальное ДТ разрешат только при наличии базового

Глава Минэнерго РФ заявил, что не планируется вводить экспортные пошлины на СПГ

Глава Минэнерго РФ заявил, что не планируется вводить экспортные пошлины на СПГ

Правительство РФ изучает повышение НДПИ для конденсата "Газпрома"

Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после указа по экспортной выручке

Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после указа по экспортной выручке

СПБ биржа 6 ноября будет проводить торги российскими бумагами

СПБ биржа 6 ноября будет проводить торги российскими бумагами

Артемьев перед ожидаемым назначением на СПбМТСБ покинул пост помощника премьера

"Белавиа" заявила о готовности приобретать самолеты российского производства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });