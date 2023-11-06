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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом Мосбиржи на 0,1%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей в пятницу нефти, индекс РТС за минуту торгов просел на 0,2%, индекс МосБиржи подрос на 0,1% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3210,35 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1091,83 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 92,63 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), АФК "Система" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Газпрома" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

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