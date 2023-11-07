Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос по большинству blue chips

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос по большинству blue chips, "бычий" настрой сдерживался снижением нефти (Brent упала к $82,5 за баррель) на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Мосбиржи превысил 3240 пунктов во главе с расписками TCS Group (+2,9%), продолжилось снижение акций "СПБ биржи" (-9,6%), обновивших минимум с октября 2022 года на корпоративных новостях после введения санкций США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3246,34 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1107,2 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 по Москве стоил 92,29 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+2,9%), акции "Магнита" (+2,6%), АФК "Система" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), расписки OZON (+1%), бумаги "Газпром нефти" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,7%), "НЛМК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Акции "СПБ биржи" упали до 106,3 рубля (-9,6%). "СПБ биржа" в ответ на санкции США приняла решение поменять СЕО и стратегию, теперь площадка сосредоточится на инструментах с рублевыми расчетами.

Гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов уходит со своего поста, его сменит первый заместитель Евгений Сердюков, сообщила биржа. Горюнов также выходит из состава совета директоров биржи. Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций.

"После решения первоочередной задачи "СПБ биржа" будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке", - заявил Сердюков, слова которого приводятся в сообщении.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций большую часть дня торговался в нейтральном ключе, но к вечеру индексы вышли в умеренный "плюс".

Рубль сделал паузу в укреплении к доллару, при этом в нефти развилась локальная нисходящая коррекция из-за неоднозначных данных по торговому балансу Китая, крепкого доллара и снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Внешнерыночный фон во вторник был умеренно негативным. К слабым китайским данным добавился статистический негатив из Европы - объем промышленного производства в Германии в сентябре сократился на 1,4% м/м при прогнозах спада всего на 0,1%. В среду инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В Москве стартует трехдневный Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

"Если котировки нефти перейдут к восстановлению, индекс МосБиржи способен продвинуться выше 3250 пунктов. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 8 ноября - 3175-3275 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи остается недалеко от годового максимума - 3287,34 пункта. Дальнейший подъем затрудняет снижение цен на нефть, а также локальный переток капитала из акций в более консервативные финансовые инструменты на фоне роста их доходностей из-за повышения процентной ставки Банком России.

Лидером роста во вторник выступил потребительский сектор, хуже рынка выглядел нефтегазовый сектор из-за снижения цен на нефть на фоне снижения риск-премии относительно возможных перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока на фоне палестино-израильского конфликта. При этом данный краткосрочный тренд на снижение не смог компенсировать позитивный новостной фон, связанный с подтверждением планов по добровольному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ до конца года, отмечает Алексеев.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский рынок акций вышел в "плюс" на позитивных инфоповодах - благоприятных корпоративных новостях, а также заявлениях правительства РФ о повышении ненефтегазовых доходов бюджета по итогам января-октября и бюджетном профиците, зафиксированном в прошлом месяце. Позитива добавило сообщение об увеличении товарооборота России и Китая за истекшие 10 месяцев 2023 года на 28% г/г, до $197 млрд.

В лидеры роста на заявлении вице-премьера РФ Андрея Белоусова о значимости агропрома для обеспечения экономического суверенитета вышли депозитарные расписки Ros Agro (+7,3%). Коррекцию после активных покупок в предыдущие сессии показали бумаги HeadHunter (-1,4%).

Прогноз для индекса МосБиржи на торги 8 ноября - продолжение колебаний в диапазоне 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отметил снижение акций "Группы Позитив" (-1,6%) после вышедшей отчетности.

Объем отгрузок ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключение контрактов на услуги кибербезопасности) по итогам 9 месяцев составил 8,9 млрд руб. по сравнению с 6,7 млрд руб. годом ранее. По предварительной информации, объем отгрузок за 10 месяцев уже составил 11,2 млрд руб. Почти 35% отгрузок приходится на сентябрь и октябрь. В компании отмечают, что высокий сезон приходится традиционно на конец года. Предполагается, что общий итог года в объеме отгрузок может составить 22,5-27,5 млрд руб. Значение NIC (чистая прибыль без учета капитализируемых расходов) по итогам 9 месяцев остается отрицательным - 1,3 млрд рублей убытка. Однако такое значение (отрицательное - ИФ) находится в рамках ожидания менеджмента. В декабре Positive Technologies планирует выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год в объеме около 1,04 млрд руб. С учетом уже выплаченных дивидендов общий объем составит 4,8 млрд руб., что в 3,7 раза больше прошлогодних дивидендов.

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую стратегию на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики; 6 декабря детали будут предоставлены общественности. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках итоговой пресс-конференции об ожиданиях рекордной прибыли как в 2023 году, так и в 2024 году.

"Эталон" (+2%) сообщил о завершении смены депозитария для своих GDR. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L., куда ранее также переехали многие российские компании, отмечает Кочетков.

Что касается рубля, считает аналитик, то некоторые негативные ожидания формируются на фоне дешевеющей нефти. Кроме того, с 8 ноября Минфин РФ ежедневно будет покупать валюту и золото на 29,6 млрд руб., что создаст дополнительное давление на россиянина. В случае дальнейшего падения цен на нефть может сократиться приток валюты на рынок, полагает Кочетков.

Негативом для нефти оказались китайские данные по внешней торговле – падение экспорта из КНР может говорить о слабости мирового спроса. Ожидается, что китайские НПЗ могут сократить объемы переработки до конца года, что частично объясняется сокращением маржи прибыльности на фоне восстановления цен на российскую нефть, считает аналитик.

Фондовые рынки Азии

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций после ралли накануне (японский Nikkei просел на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX подросли на 0,01-0,3%), растут Штаты (индексы к 18:50 по Москве прибавили 0,3-1% во главе с Nasdaq).

Давление на азиатский рынок оказывают данные о более существенном, чем ожидалось, сокращении объема китайского экспорта в октябре, а также решение Резервного банка Австралии (RBA) возобновить подъем ставки.

RBA повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1% по итогам заседания во вторник. Это первый подъем ставки с июля. На предыдущих четырех заседаниях RBA удерживал ставку неизменной.

"Инфляция в Австралии прошла свой пик, однако остается слишком высокой, а также оказалась более устойчивой, чем мы ожидали несколько месяцев назад", - заявила глава RBA Мишель Буллок, слова которой приводятся в сообщении ЦБ.

Согласно прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в Австралии к концу 2024 года будет составлять около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.

Экспорт из КНР в прошлом месяце сократился на 6,4% в годовом выражении - до $274,83 млрд, говорится в опубликованном во вторник сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее значительное снижение - на 3,3%. В сентябре показатель уменьшился на 6,2%. Китайский экспорт падает уже шесть месяцев подряд на фоне слабого зарубежного спроса.

Объем импорта в октябре неожиданно вырос на 3%, до $218,3 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,8%. В сентябре импорт упал на 6,2%.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вниз после небольшого подъема накануне на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $82,7 за баррель (-2,9% и +0,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $78,46 за баррель (-2,9% и +0,4% накануне).

Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия приняла решение не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило в воскресенье саудовское государственное агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+9,9%), ПАО "Арсагера" (+9,9%), ПАО "Левенгук" (+8,1%), банка "Санкт-Петербург" (+5,8%), "Аптечной сети 36,6" (+5,6%), расписки Globaltrans (+5,5%), акции "Мечела" (+3,9% и +5% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+3,2%), "Группы ЛСР" (+2,6%).

Снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (-5,9%), ПАО "Павловский автобус" (-3,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,7%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-2,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-2,1%).

Акционеры United Medical Group (-1,7%), холдинговой компании "Европейского медицинского центра" (EMC), на внеочередном собрании 6 ноября утвердили дальнейшие шаги по редомициляции компании в российский САР, утвердив, в частности регистрацию МКПАО, говорится в сообщении компании. Компания будет называться МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЮМГ).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,76 млрд рублей (из них 8,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,77 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,42 млрд рублей на акции "Газпрома").