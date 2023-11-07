General Motors приостановит выпуск роботакси

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская General Motors приостановит выпуск роботакси, пишет Barron's со ссылкой на заявление компании.

"Мы завершаем производство небольшого числа докоммерческих автомобилей и затем планируем временно приостановить выпуск", - заявили в GM.

При этом серьезных изменений в стратегии компании не предвидится, отмечает издание. "Мы считаем, что беспилотные автомобили изменят транспортное сообщение во всем мире, и [наши роботакси] Origin - важная часть деятельности в этой сфере", - сообщили в General Motors.

GM производит роботакси Origin на заводе Factory Zero в Мичигане, где также выпускаются электрические GMC Hummer EV и Chevy Silverado.

В конце октября стало известно, что Cruise - подразделение General Motors по производству самоуправляемых автомобилей - приостановило беспилотную эксплуатацию своих такси на всей территории США. До этого власти приостановили действие лицензии Cruise на эксплуатацию роботакси в Калифорнии в связи с ДТП.

Акции GM дешевеют на 2,2% на торгах во вторник.