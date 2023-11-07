Рубль укрепился к основным валютам, несмотря на сильное падение цен на нефть

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль вырос к бивалютной корзине, несмотря на сильное падение цен на нефть.

Курс доллара составил 92,26 руб. в 19:00, что на 13,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,68 руб., подешевев на 41,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,85 копейки, до 95,15 руб. Курс китайского юаня опустился на 1 копейку, до 12,68 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к основным валютам по итогам вторника, несмотря на сильно подешевевшую нефть. Поддержку ему оказали принятые ранее стимулирующие меры, а также новости об улучшении показателей российского бюджета. По предварительным данным Минфина РФ, федеральный бюджет РФ в январе-октябре был исполнен с дефицитом 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП. Позже Федеральное казначейство уточняло оценку, снизив ее до 1,450 трлн рублей.

Таким образом, если сравнивать с предварительной оценкой Минфина, в октябре наблюдался профицит 464 млрд рублей, а если с оценкой Казначейства - 215 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что "в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, в районе 1% ВВП".

Доходы бюджета составили 23,106 трлн рублей, что на 4,4% выше объема поступлений за аналогичный период 2022 года.

Нефтегазовые доходы составили 7,210 трлн рублей и снизились на 26,3% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн рублей в год). В октябре 2023 года объем нефтегазовых доходов превысил уровень прошлого года более чем на 27%.

Базовые нефтегазовые доходы составили 5,933 трлн рублей.

Расходы бюджета в январе-октябре составили 24,341 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% г/г.

Фундаментальный курс рубля находится на уровне 85-90 руб., Сбербанк прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца этого года, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник.

"Что касается валютной выручки, очевидно, что предложение на рынке стало больше", - заявил он, комментируя влияние президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.

"Вы видите, что рубль стабилизировался. Я не считаю, что это искусственная ситуация. Скорее, искусственной ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок OTC, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, что есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку", - отметил глава банка.

По оценке Грефа, фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 рублей за доллар. "Где-то в районе этих цифр рубль должен находиться, ну 90 плюс-минус. У нас нет ожиданий, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то. В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию. Был период налоговых выплат, поэтому был большой спрос на рубли. Рубль укрепился, и целый ряд факторов продолжает поддерживать рубль, так что скорее тенденция больше к укреплению, чем к ослаблению", - заявил Греф.

Разница в темпах снижения доллара и евро обусловлена ростом доллара к большинству мировых валют на Forex, снижение евро усиливают слабые данные макроэкономической статистики.

Объем промышленного производства в Германии в сентябре упал на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник статуправление. Сокращение показателя произошло по итогам четвертого месяца подряд. При этом консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение всего на 0,1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в строительной отрасли еврозоны в октябре снизился до 42,7 пункта по сравнению с 43,6 пункта месяцем ранее, согласно данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в отрасли, он находится в этой зоне уже восемнадцать месяцев подряд.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.

Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

"Курс рубля к доллару во вторник показал нейтральную динамику. Валютная пара двигалась в узком диапазоне 92,2-92,9 руб. за доллар. Текущие движения подтверждают наше мнение о достижении рыночного баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. На чаше весов рубля - обязательная продажа экспортерами большей части валютной выручки, позитивная динамика доходов бюджета и жесткость денежно-кредитной политики ЦБ. Текущий спад нефти негативен для нацвалюты, но он отразится на позициях рубля с временным лагом в несколько недель. Дополнительное давление на российскую валюту оказывается со стороны укрепления доллара к основным валютам. Индекс DXY прибавляет 0,4%, приближаясь к 105,5 пунктам. По нашим оценкам, на текущей неделе доллар сохранит движение в пределах 92-93 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта завершила день вблизи уровней конца прошлой недели, в районе 92,3 по отношению к доллару США. Поддержку рублю оказывает решение Банк России повысить ключевую ставку до 15%, что влияет на привлекательность российских активов, а также на снижение импорта. В краткосрочной перспективе котировки рубля могут сохраниться вблизи текущих уровней по отношению к доллару", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть эталонных марок вечером во вторник падают более чем на 2,5% на фоне укрепления доллара США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $82,64 за баррель, что на 2,97% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,83%, до $78,52 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов во вторник, что понижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Вместе с тем опубликованные во вторник статданные из КНР показали, что поставки нефти в страну увеличились в октябре на 13,5% в годовом выражении, нефтепродуктов - на 63%.

При этом китайский импорт остается примерно на 1 млн баррелей в сутки ниже летних показателей, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 ноября на 62 копейки, до 92,4151 руб., и уменьшил курс евро на 22,48 копейки, до 98,7863 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 53,8 копейки по отношению к пятнице и составил 92,3777 руб. В понедельник торги данным контрактом не проводились, так как в России был официальный выходной из-за празднования Дня единства. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, поднялся на 10,28 копейки относительно понедельника и составил 92,4238 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 556,076 млн, из которых $465,87 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 090,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,68 относительно пятницы, до 98,7562 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился относительно понедельника на 28,74 копейки, до 98,7526 руб. Объем торгов евро составил EUR454,785 млн, из которых EUR125,494 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR329,291 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 7 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 117,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн 140 млрд рублей и спросе 2 трлн 117,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 октября, банки разместили 1 трлн 950 млрд рублей (при лимите 1 трлн 950 млрд рублей и спросе 1 трлн 988,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,86% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 ноября опустилась на 8 базисных пунктов - до 14,23% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 23 базисных пункта - до 13,39% годовых, на 3 месяца - повысилась на 27 базисных пунктов, до 12,39% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 17 базисных пунктов, до 10,10% годовых.